Rompicapo Fiammiferi | 4 secondi per giocare: solo 3 mosse consentite

Questo rompicapo fiammiferi è dedicato a tutti gli appassionati dei giochi on line. Avrai solo 3 mosse a disposizione, come te la caverai?

Per tutti gli appassionati dei giochi coi fiammiferi ecco una nuova prova per testare le vostre abilità. Scopriamo insieme cosa dovrei fare per la risoluzione di questo rompicapo fiammiferi.

Stimolare la mente con questi giochi può essere molto utile per tenere attivo il nostro cervello. Ormai siamo abituati a fare i conti con la calcolatrice e abbiamo perso un po’ di elasticità. Anche per quanto riguarda la memoria, ci affidiamo alle agende e alle sveglie sul cellulare, ma così facendo addormentiamo il nostro cervello.

Fortunatamente con questi test e rompicapo abbiamo la possibilità di risvegliare la mente per qualche minuto, divertendoci. Oggi potrai mettere alla prova le tue abilità ma attenzione perché ci sono delle regole da seguire, comincia a concentrarti. Osserva bene la figura in alto: hai 5 secondi di tempo e 3 mosse a disposizione per comporre sei, inizia subito!

La soluzione del rompicapo fiammiferi

Il rompicapo coi fiammiferi è adatto anche ai bambini. Ai bambini infatti piacciono molto questi giochi, ma sono un bel momento di svago anche per gli adulti! Non è necessario stressarti troppo, però avevi a disposizione pochi secondi, sei andato sotto pressione?

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. Come potrai notare dalla figura risolutiva qui sopra, c’era una trappola. Se hai pensato di comporre il numero sei in cifra, hai fatto un errore! Con 3 mosse a disposizione infatti, potevi comporre sei in lettere e risolvere velocemente il rompicapo, ci sei riuscito?

Se hai risolto in 5 secondi, allora sei stato veramente un genio e hai avuto la giusta intuizione in brevissimo tempo. Complimenti! Se invece non sapevi dove sbattere la testa, non preoccuparti, potrai allenarti con altri rompicapo e indovinelli, fino a diventare un campione. Ora che sai la soluzione del giochetto potrai sfidare amici o parenti e vedremo se loro saranno in grado di fare meglio di te. Continua ad allenarti per migliorare le tue prestazioni!

