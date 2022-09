Oroscopo Paolo Fox di martedì 20 settembre: ottima giornata per amici e sentimenti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La nuova settimana non inizierà troppo bene per te, ma non perché ti succederanno cose brutte, cosa che non accadrà, ma perché sarai costretto a sottometterti alla volontà o alle iniziative di altre persone, a obbedire o vedere quello che fanno gli altri invece di importi o comandarti, anche se alla fine tutto va per il meglio. Un’entusiasmante telefonata o e-mail potrebbe arrivare da un amico che ha delle ottime notizie per te, Ariete. L’amore, il romanticismo e il successo nelle arti sono tutti evidenziati ora e questa comunicazione potrebbe portarlo alla tua attenzione. Le conversazioni potrebbero portare ispirazione a modo tuo e la tua mente è incline a percorrere mille miglia all’ora per la maggior parte della giornata. Sfruttalo al meglio!

Toro (21 aprile-20 maggio) – La tua resistenza e capacità di combattere insieme al prezioso aiuto o sostegno che riceverai da amici che ti stimano e ti proteggono ti faranno vivere una giornata chiaramente fruttuosa di lavoro e di affari materiali. Ma non tutto sarà lì perché avrete buone notizie anche in relazione alla vostra vita sentimentale. Oggi potrebbe formarsi un gruppo online, Toro, forse amici coinvolti nelle arti, nella meditazione o negli studi spirituali. È probabile che questo gruppo sia vicino, probabilmente attraverso interessi reciproci, quindi comunicare con loro questa sera dovrebbe essere sia intellettualmente stimolante che emotivamente gratificante. Ciò che accade oggi potrebbe anche portare guarigione di qualche tipo, per te o per qualcun altro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi vi aspetta un giorno fortunato e anche con la possibilità di raggiungere qualche notevole successo professionale o finanziario, ma allo stesso tempo le influenze astrali indicano che questo successo vi costerà molto lavoro e supererà molti ostacoli. È una giornata difficile o scomoda, ma che riserva una grande ricompensa finale. La comunicazione che coinvolge il romanticismo potrebbe arrivare inaspettatamente oggi, Gemelli. Potresti ricevere un messaggio d’amore da un partner romantico o potresti sentire parlare di un matrimonio che avrà luogo in futuro tra la tua cerchia di amici. Potresti anche leggere una poesia d’amore o un romanzo rosa o scrivere tu stesso qualcosa della stessa linea! Qualcuno potrebbe anche esprimere affetto per te. Non essere sorpreso. Te lo meriti!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È vero che il Cancro è uno dei segni più vulnerabili e deboli, ma è anche vero che è uno di quelli con la maggiore protezione astrale e spirituale, e oggi avrete modo di verificare che sia così perché potrai riuscire ad un tradimento o ad una situazione tanto pericolosa quanto inaspettata. Oggi, Cancro, potrebbe venire la tua possibilità di aumentare le tue entrate partecipando a un progetto artistico di qualche tipo. Potresti prendere parte al lavoro creativo o promuoverlo a livello commerciale. Qualunque cosa sia, è probabile che nel processo crei delle solide amicizie. Se sei single, uno dei tuoi colleghi potrebbe rivelarsi un potenziale partner d’amore. Divertiti!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Inizierai la settimana con tanta “battaglia” ma allo stesso tempo con fortuna e messaggi positivi. Anche se alla fine tutto sembra essere contro di te, la tua buona stella prevale sempre sulle difficoltà o sui nemici, e ancor di più ora che le stelle ti favoriscono. Stai affrontando una giornata buona ma piena di ostacoli da superare. Ti sei sentito stagnante ultimamente, Leone, come se la tua vita non stesse andando da nessuna parte? Quello che succede oggi potrebbe cambiarlo. Un insolito evento di gruppo potrebbe metterti in contatto con persone che ti aprono nuove porte intellettuali, di carriera o spirituali. Conversazioni stimolanti potrebbero far girare la testa verso opportunità di cui non eri mai a conoscenza prima. Avanti e verso l’alto!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Lo stato d’animo potrebbe giocarti brutti scherzi, potresti vedere un piccolo fallimento o una piccola battuta d’arresto come un evento drammatico, quando in fondo non sarà affatto così. Devi calmare i nervi, non tutto può essere previsto o programmato e se cadi all’improvviso puoi rialzarti più tardi. L’ispirazione potrebbe arrivare oggi, Vergine. È una bella sensazione, ma potresti non essere sicuro di come canalizzarla. Potrebbe rappresentare una svolta spirituale, un’ispirazione artistica, una maggiore comprensione degli altri o tutto quanto sopra. Quello che è quasi certo è che vorrai passare del tempo da solo per prendere tutto e capire come usarlo. Non scartare nessuna possibilità, per quanto oltraggiosa possa sembrare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Stai affrontando una giornata di rinunce o sacrifici. Tutto inizierà molto bene, ma se vuoi che continui così, dovrai fare una specie di rassegnazione o sacrificio, preferibilmente nel lavoro e negli affari mondani, ma potrebbe anche essere nella tua vita intima. Ma se alla fine farai quel sacrificio ne varrà la pena. Potresti avere la possibilità di parlare con nuove persone in campi interessanti, forse da paesi stranieri, Bilancia. Le tue capacità di conversazione sono ai massimi livelli, quindi non solo ti divertirai a parlare con tutti, ma anche a loro si divertiranno a parlare con te. Idee intriganti e informazioni utili potrebbero farti ronzare la mente tutta la notte. Prova a fare una passeggiata la sera per schiarirti le idee.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi un dolore o afflizione importante finisce, o si risolve, preferibilmente nella tua vita sentimentale o familiare, sebbene possa capitarti anche in ambito lavorativo o materiale. È finalmente giunto il momento di lasciar andare un peso paralizzante o di farsi giustizia dopo tanto che hai sofferto o sacrificato. Le informazioni raccolte da fonti sorprendenti potrebbero portare a improvvise e fortunate interruzioni di carriera, Scorpione. Potresti esplorare campi completamente nuovi, anche se questo potrebbe essere temporaneo. I tuoi sforzi dovrebbero attirare l’attenzione di coloro che contano e alla fine portare a un avanzamento o un aumento. Non aver paura di continuare a esplorare queste fonti. Continua così!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Resta fermo e vai avanti, non devi esitare o mettere in discussione le cose perché oggi le difficoltà peggioreranno. Ma in fondo sai che sei sulla strada giusta e che devi andare avanti senza paura, non importa se perdi una battaglia, ma piuttosto la vittoria finale è ciò che devi davvero perseguire. Un incontro appassionato con un partner d’amore potrebbe cementare il legame tra di voi così profondamente da iniziare a parlare di impegno o persino di un matrimonio. Una foschia romantica può permeare le tue interazioni. Tuttavia, esercita un po’ di moderazione nell’esprimere i tuoi sentimenti. Colpire il tuo amico con troppo in una volta potrebbe avere l’effetto opposto a quello che speri. Essere pazientare!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi avrai una giornata molto fortunata grazie alla magnifica influenza del Sole sul tuo segno. È un momento favorevole al successo e ai sogni che finalmente si avverano, anche se in realtà tutto questo accadrà a seguito del vostro lavoro e dei vostri sacrifici, la fortuna vi darà solo una piccola spinta finale. Brillerai tra gli altri. Ti sei sentito meno di te stesso normale, Capricorno? Se è così, oggi potresti improvvisamente riprendere le forze ed essere impaziente di partire. Potresti anche essere tentato di iniziare un rigoroso programma di esercizi. Vai avanti e inizia, ma ritmo e cerca di non recuperare il tempo perso tutto in una volta. Devi rilassarti in queste cose. Magari inizia con la camminata e lo yoga.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Bisogna agire con prudenza e meditare le cose prima di farle, soprattutto in materia di denaro e proprietà, fare attenzione a ciò che si firma, le influenze astrali ti avvertono del pericolo di insidie, inganni e tradimenti, non prendere alcuna decisione se le cose stanno non molto chiaro. L’amore e il romanticismo non fanno solo parte della tua vita oggi, Acquario, sono tutta la tua vita. Se sei single, un potenziale partner eccitante potrebbe farti vacillare. Se sei attualmente coinvolto, gli eventi recenti potrebbero aver creato un legame così potente tra te e la tua amata che pensi che non finirà mai. Considera cosa ha portato a questa sensazione e trova un modo per ripeterla. Questo può solo giovare a te.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il bene trionfa sempre contro il male, anche se a volte si ottengono molti schiaffi lungo la strada, ma alla fine c’è sempre qualcosa o qualcuno che ristabilisce il giusto ordine delle cose. Ed è quello che ti succederà oggi, perché allo stesso modo in cui gli altri ti tradiscono, troverai anche un grande aiuto inaspettato. La tua casa sembra essere stata colpita da un ciclone? La tua natura ordinata dovrebbe spingerti a ripulirlo. Nel corso della confusione, non sorprenderti se scopri degli oggetti che pensavi di aver perso per sempre. Una volta finito, probabilmente scoprirai che il posto è bellissimo, meglio di prima che fosse incasinato. Qualcosa di buono può davvero venire fuori dal caos.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di martedì 20 settembre: ottima giornata per amici e sentimenti scritto su Oroscopo Più da Redazione.