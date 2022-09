Oroscopo: ecco tutte le curiosità segrete sul segno dei Gemelli. Ci sono due cose nella vita per le quali non saremo mai preparati: i Gemelli. Sì, perché si tratta di un segno che non conosce tregua, che non dà pace ai pensieri e alle azioni, un archetipo la cui attenzione è costantemente e immancabilmente rivolta in avanti, che difficilmente riesce a concentrarsi su qualcosa mentre il suo pensiero è già altrove, mentre ha già scoperto dell’altro a cui dedicare la sua attenzione. Mercurio qui incontra l’aria, diventa velocissimo (può volare) e leggero, esattamente come ogni attività cerebrale, come ogni parola o azione.

A volte però i Gemelli avrebbero bisogno di chi li aiuti a tenere ferma (o poco mossa) l’attenzione, di chi sappia offrire loro qualcosa a cui aggrapparsi per non essere subito trascinati via dal pensiero successivo, dalla prossima sfida. Così da non sprecare del tutto le loro risorse e il loro tempo (sono davvero brillanti), da poter mettere in gioco l’intelligenza e la rapidità di analisi che indubbiamente posseggono.

Le amicizie

Ricordiamo che il segno dei Gemelli è fatto d’Aria Mutevole, per questo, in negativo, tanta rapidità mentale può facilmente tradursi in una scarsa costanza, nella tendenza a cambiare disinvoltamente anche le frequentazioni e le persone. Eppure, una volta trovata una persona che davvero sappia capirli e amarli, possono dimostrare una inaspettata costanza. L’Acquario può interpretare la loro preferenza per tutto ciò che sia leggero, lo Scorpione sa invece come intrigarlo e come farlo divertire.

I Gemelli sono dotati di un’ottima capacità comunicativa, sono brillanti e ricchi di humor, per questo si tratta di persone che non fanno alcuna fatica nel creare rapporti e amicizie, nello sviluppare forme di socialità, perché sono ottimi compagni di vita. Con i Pesci un certo divertimento è assicurato, con il coraggioso Sagittario si possono invece vivere grandi avventure, tanto da scongiurare ogni forma di noia.

L’amore

E in amore? Ricordiamo che i Gemelli tendono all’incostanza, per questo trovare un partner che li faccia restare e rimanere può non essere facilissimo. Vi è insomma il rischio di disperdere il proprio patrimonio affettivo flirtando qua e là, fino a trovare una persona che riesca a sedurre anche la mente (tutto passa dalla ragione). La Bilancia riesce a divertire e a garantire una giusta dimensione domestica, il Toro forse può garantire una certa stabilità, una certa concretezza.

Il lavoro

Sul lavoro i Gemelli sono rapidi, attentissimi ai dettagli e dotati di un’ottima memoria (oltre a riuscire a svolgere ogni compito apprendendo velocemente). Si tratta di un segno ambizioso ma che esige persone altrettanto disposte a funzionare, a mettersi in gioco, per questo due segni di fuoco, come Sagittario e Ariete, possono rappresentare il giusto mix di intraprendenza e di ottimismo.

La pietra dei Gemelli è il topazio: si ritiene infatti che aiuti la concentrazione e il pensiero

