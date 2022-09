Oroscopo Barbanera di martedì 20 settembre: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non fate di un granello una montagna. Per schiacciare una noce, non serve un caterpillar! Siete un po’ confusi su cosa sia davvero preferibile fare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Con il sestile lunare a Urano, la vostra ambizione vi guida verso scelte consapevoli. Nel lavoro potete fare passi da gigante senza difficoltà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il primo giorno della settimana è senza infamia e senza lode. Rimettere la sveglia costa fatica, ma dato che non volete arrivare tardi, dovete farlo!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Lunedì positivo sotto ogni punto di vista, grazie agli ottimi rapporti della Luna con Venere e Urano, e non avete nulla di cui preoccuparvi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Avete optato per fare completamente da soli una cosa a cui tenete in modo particolare. Alla fine la vostra strategia si è rivelata proprio azzeccata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dovete dire qualcosa di veramente importante a una persona per voi molto cara? Il trigono del Sole con Plutone vi darà un’indispensabile mano!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La quadratura lunare e l’opposizione di Mercurio a Giove rendono il vostro intervento più confuso del previsto e gli altri non ne colgono il senso.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ottimi stimoli provengono dalla Luna in un segno d’Acqua come il vostro. Grande sintonia con il partner del quale cogliete al volo i bisogni.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Emotivamente potreste vivere alti e bassi, ma sapete bene come gestire gli imprevisti e non vi fate mettere i piedi in testa da nessuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – L’armonia fra il Sole e Plutone vi aiuterà a sopperire all’opposizione lunare. Potete migliorare alcune situazioni, non fatevi impensierire!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sarebbe il caso di prestare attenzione a ciò che anche l’ultimo arrivato ha da dire. Non vi potete permettere di perdere alcune informazioni!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il vostro inizio settimana è accelerato dalla bianca Signora. Avete una marcia in più rispetto agli altri, che a volte non riescono proprio a starvi dietro!

