“Non mi ha mai risposto”: Soleil Sorge, svelato il retroscena | L’ha snobbato completamente

Nelle ultime ore, un’intervista ha rivelato un importante retroscena in merito a Soleil Sorge. La verità è pesantissima

Influencer apprezzatissima soprattutto dalle più giovani, Soleil Sorge si è fatta conoscere dal grande pubblico soprattutto in occasione dei diversi reality show a cui ha partecipato. Oltre alle due edizioni de L’Isola dei Famosi, infatti, quello che la lancia di più è sicuramente il Grande Fratello VIP, dove ha dominato l’edizione con Alex Belli e Delia Duran.

Nelle ultime ore, un VIP che con lei ha condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia ha rivelato alcuni retroscena. Soleil Sorge non ne esce affatto bene: snobbato senza pietà.

Soleil Sorge: Davide Silvestri non gliele manda a dire

Uno dei rapporti più particolari della sesta edizione del GF VIP è quello che si è creato tra Soleil Sorge e Davide Silvestri. Sebbene all’inizio vivessero un’amicizia bella e armoniosa, l’avvicendarsi tra Soleil ed Alex Belli ha complicato tutto. All’attore, infatti, non è mai piaciuto il triangolo amoroso che si è venuto a creare e questo ha inficiato sul suo rapporto con l’influencer, portandoli anche a scontri e discussioni.

In una delle litigate più calde, Soleil Sorge ha addirittura definito Davide “falso“ poiché, a detta sua, non comunicava le proprie sensazioni negative solo per non apparire in malo modo al pubblico, che aveva in mano con il televoto la sua permanenza nella casa. Dal canto suo, Davide non ha mai apprezzato il fatto che Soleil non facesse corrispondere alle parole i fatti, parlando prima di allontanamento da Alex per poi riavvicinarsi.

Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Davide Silvestri è tornato alla sua vita e durante l’estate ha anche sposato la sua Alessia. Intervistato da Giada Di Micieli nel suo “Radio Radio”, ha parlato proprio del GF VIP e di ciò che gli è rimasto. “Per me è una noia mortale parlare di questa cosa” dice, riferendosi al triangolo amoroso, “…però sono stati acuti. Son stati bravi a portare avanti questa cosa” ammette infine.

Il legame apparentemente solido, seppur con profonde litigate, con Soleil sembra però essersi frantumato. “Io quando sono uscito le ho scritto una volta su Instagram. Non mi ha mai risposto e non ci siamo più sentiti” ha rivelato, senza mezzi termini. Parole pesanti soprattutto nei confronti di Soleil, che da questa intervista non ne esce affatto bene: conoscendola, potrebbe arrivare presto una replica piccantina.

The post “Non mi ha mai risposto”: Soleil Sorge, svelato il retroscena | L’ha snobbato completamente appeared first on Ck12 Giornale.