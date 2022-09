“l’abbiamo-fatto-per-lei”:-rivelazione-shock-su-maria-de-filippi,-regalo-commovente-dei-due-ballerini

Due ballerini di Amici di Maria de Filippi hanno rivelato la motivazione dietro al loro gesto. Le loro parole mettono i brividi

Negli anni, Maria de Filippi ha mostrato non solo le sue capacità in merito alla conduzione di programmi televisivi, ma anche la sua profondità e la sua capacità di capire l’animo umano. In Amici, infatti, sono moltissimi i ragazzi che, a fine percorso, la ringraziano per essere stata “come una mamma“: Maria riesce infatti a condurli a una maggiore conoscenza non solo dell’arte, ma anche di sé.

Nelle ultime ore, due ex ballerini del talent show di Canale5 hanno rivelato la motivazione che si cela dietro a un loro gesto. Le loro parole sono sconvolgenti: hanno fatto tutto per Maria de Filippi.

Maria de Filippi “Ci ha cambiato la vita”

Nelle ultime settimane, la grande famiglia di Amici di Maria de Filippi ha accolto un nuovo membro. Si chiama Romeo Maria ed è il primogenito di due ex ballerini del programma: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. La coppia non si è conosciuta ad Amici ma ha condiviso lo stesso percorso artistico e, negli ultimi anni, ha lavorato insieme alla preparazione dei ragazzi di ballo.

Il 30 agosto 2022, Giulia ha dato alla luce il loro primo figlio, atteso con tanto amore e impazienza sia dalla coppia che da tutto il gruppo di professionisti, autori e professori di Amici. Dopo le normali prime settimane di assestamento, Giulia ha poi concesso ai suoi follower su Instagram di farle qualche domanda in merito al nuovo arrivato. Il parto è stato liscio e naturale e Giulia l’ha descritto come “l’esperienza più forte” della sua vita e Marcello lo descrive come un papà presente e pieno d’amore, per lei e il piccolo Romeo.

La domanda è poi arrivata spontanea: perché gli hanno dato quel nome? Sebbene i due avessero una lista pronta di nomi, nel momento in cui han saputo che sarebbe stato un maschio a Marcello è venuto in mente Romeo. “Mi è piaciuto da morire“, ammette, ricordando anche che è il protagonista di una delle storie d’amore più vere e belle. Il secondo nome “Maria”, invece, è stato scelto per diversi motivi: innanzitutto gli piaceva che, accanto a un nome da uomo, ce ne fosse uno più femminile. Poi, però, il motivo è anche un altro: l’hanno fatto per Maria de Filippi. “Maria è una persona che per me e Marcello ha una grandissima importanza. Ci ha cambiato la vita“, ha ammesso.

