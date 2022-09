“Grave errore!”: Tu Sì Que Vales demolito, una gaffe imperdonabile

Sabato 17 settembre è iniziato Tu Sì Que Vales, tra entusiasmi e attese. Pochi minuti dopo l’inizio, però, la durissima sentenza: commenti pesantissimi

L’amatissimo “Tu Sì Que Vales” è finalmente tornato in prima serata su Canale5. Il programma è ogni anno seguito da tantissimi telespettatori, i quali ne apprezzano lo stile ironico e leggero, perfetto per il sabato sera. Prodotto dalla Fascino di Maria de Filippi, Tu Sì Que Vales è per tutti i concorrenti un’ottima occasione per farsi conoscere e mettersi in gioco.

Nel corso della prima puntata della nuova stagione, però, i telespettatori non han potuto fare a meno di notare una grave mancanza. Il verdetto è pesantissimo e i commenti sono molto negativi: la scelta non è piaciuta.

Tu Sì Que Vales: l’han notato tutti

Uno dei punti di forza del programma di Canale5 è proprio la squadra che ci lavora. La giuria, composta da Teo Mammuccari, Maria de Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi è ormai una pietra miliare e i conduttori, arricchiti nella scorsa edizione da Giulia Stabile, riescono a creare un clima ironico e leggero. La presenza di Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare è poi la punta di diamante.

Dietro a un programma di successo, però, non ci sono solo i volti che si vedono in tv ma anche tutte quelle persone che, da dietro le telecamere, tengono le redini della situazione. Si parla quindi di autori, registi e lavoratori dello spettacolo dai quali dipende la buona riuscita della trasmissione. Proprio in merito a questo tema, i telespettatori hanno notato nella prima puntata di Tu Sì Que Vales una grande mancanza. Il primo aprile 2022, infatti, un malore improvviso ha strappato la vita a Piero Sonaglia, storico braccio destro di Maria de Filippi.

A Tu Sì Que Vales il suo volto era famoso soprattutto grazie alla Scuderia di Gerry Scotti, il cui camioncino era guidato proprio da lui, che emergeva sul palco dopo l’iconico richiamo: “Pieroooo!“. I telespettatori, però, non han potuto fare a meno di notare che nella prima puntata di Tu Sì Que Vales a Piero non è stato dedicato neanche un minuto:

Un omaggio a Piero era doveroso.

I fan non son per niente felici di questa decisione, che manca di omaggiare uno dei pilastri della trasmissione. Chissà che la regia e la direzione, dopo le polemiche, decida di farlo in una delle prossime puntate o sui propri canali social.

