From 0 to 0 – Andrea Lanfri alla conquista del Monviso in un’impresa no-stop

Dopo aver raggiunto la cima del Monte Everest lo scorso 13 maggio e quella dei Monti Kilimangiaro e Kenya in agosto, Andrea Lanfri riparte alla volta del Monviso, per un’edizione speciale del suo progetto From 0 to 0. Partenza da Villafranca Piemonte, arrivo in cima al Re di Pietra, per poi fare ritorno davanti alla sede dell’azienda Bonifanti di Villafranca, alternando bici, scalata e corsa.

Il 25 settembre 2022 Andrea Lanfri porterà a termine la sesta tappa del suo progetto nato in piena quarantena. L’atleta paralimpico, dopo aver vinto la sua battaglia contro la meningite, ama accogliere sfide sempre più ambiziose, a dimostrazione di quanto sia importante sviluppare fiducia nelle proprie capacità e nel proprio potenziale, superando i limiti imposti dalla vita.

Il giorno prima, 24 settembre, Andrea parteciperà alla Sagra dei Pescatori di Villafranca, presentando insieme al Sindaco il progetto From 0 to 0 edizione Monviso e dando inizio ufficialmente all’avventura.

L’atleta partirà in bici da Villafranca alle 5 del mattino, pedalando fino al Pian del Re per 47 km con 1800 metri di dislivello positivo. Qui, dopo un cambio protesi, andrà dritto verso la vetta percorrendo la via normale del Monviso, alternando trekking e corsa. Al ritorno ripercorrerà il tragitto a ritroso, terminando la sua avventura davanti alla sede dell’azienda Bonifanti, luogo in cui verrà accolto in festa alle ore 17,00 circa.

“From 0 to 0” è nato mentre l’alpinista e atleta si allenava duramente per il progetto Everest, previsto per il 2020 e poi posticipato a causa dell’emergenza sanitaria. Durante l’allenamento Andrea Lanfri univa bici, corsa e montagna, così ha deciso di provare l’impresa no-stop.

Si tratta di un evento unico, mai intrapreso prima da un atleta paralimpico: partenza dal “livello 0”, in bicicletta, cambio di assetto e scalata fino alla vetta nel minor tempo possibile e ritorno a quota zero. Lungo il percorso, Andrea cambia tre tipologie di protesi, tutte molto diverse fra loro. (bicicletta, corsa e trekking/arrampicata/alpinismo in base alle caratteristiche della montagna da scalare).

Ha realizzato diverse tappe. L’edizione zero è avvenuta il 26 settembre 2020. Partito in bici da Lerici, in provincia della Spezia, ha percorso 60 km fino alla base del monte Pisanino (1946 metri), per poi iniziare la scalata verso la vetta del Re delle Alpi Apuane. Ritorno a Lerici in corsa, in 12 ore no stop.

Esattamente a un mese di distanza ha realizzato l’edizione 1 Monte Etna: da Aci Trezza, frazione di Aci Castello, fino a quota 3350m. Sei ore per raggiungere la cima del massiccio vulcanico dal livello del mare, per poi ridiscendere in corsa dal versante opposto.

La terza edizione lo ha portato da un mare, l’Adriatico, ad un altro, il Tirreno: da Pescara a Ladispoli scalando il Gran Sasso nel mezzo. E poi l’edizione speciale, in occasione della Giornata mondiale contro la meningite del 14 aprile 2021, con partenza e ritorno da Marina di Pisa e scalata del Monte Serra. E infine la quarta, con partenza e ritorno da Genova con scalata del Monte Rosa.

Per questa edizione Andrea ha scelto il Piemonte, con l’appoggio dell’azienda Bonifanti, sponsor che lo ha sostenuto per raggiungere il suo sogno: “toccare il cielo con tre dita”, durante l’impresa Everest.

“Seguire e sostenere Andrea è sempre entusiasmante. – ha dichiarato Giuseppe Fabbri, Amministratore Delegato dell’azienda Bonifanti – Percepisco la sua voglia di affrontare con impegno e determinazione ogni sfida, un atteggiamento positivo e di grande ispirazione anche per il mondo dell’impresa.”

