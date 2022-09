Test Logica | 8 invitati al tuo compleanno: riesci a dare la torta a tutti?

Con questo Test Logica metterai alla prova la tua capacità di ragionamento in un tempo limitatissimo. Ce la farai?

Questo Test Logica è dedicato a coloro che amano mettersi in gioco e che non si spaventano ad avere solamente 8 secondi per risolvere! Come te la caverai?

Non basta essere un genio in geometria, servono anche altre abilità. Questi indovinelli non vanno mai in vacanza, puoi allenarti a giocare tutti i giorni. Vediamo se sei capace di risolvere questo test logica. I rompicapo e i test logica sono l’ultima moda degli italiani. Con l’arrivo dell’estate c’è stato un grande incremento di vendite di riviste di enigmistica e sudoku. Gli appassionati si cimentano con cruciverba, rebus, indovinelli e rompicapo di tutti i tipi.

Anche sul web puoi trovare tantissimi giochi figurali come questo che ti proponiamo oggi, nel quale dovrai dimostrare di essere un abile osservatore. A volte basta un po’ di allenamento per il nostro cervello per tenerlo in allenamento e divertirsi allo stesso tempo.

Osserva bene la figura in alto: è il tuo compleanno e devi dividere la torta in 8 parti, ma hai solo 3 tagli a disposizione! Risolvi in 8 secondi!

La soluzione del Test Logica

Come è andata? Avevi solamente 8 secondi a disposizione e dovevi osservare attentamente il gioco figurale. Scopriamo insieme se hai trovato la soluzione.

La figura geometrica proposta era una torta di compleanno, dovevi dare una porzione a 8 invitati (compreso tu), ma potevi tagliarla solo 3 volte. Come si poteva fare?

La geometria ti avrò aiutato parecchio e avresti dovuto concentrarti sulla divisione in 8 porzione. Come vedrai dalla figura qui sopra bastava tagliare la torta a metà per il lungo e poi effettuare due tagli a croce centrali. In questo modo hai ottenuto 8 porzioni di torta, senza scontentare nessuno.

Se hai risolto in 8 secondi sei un fenomeno! Se non ce l’hai fatta invece dovrai allenarti ancora. Se non ce l’hai fatta, forse avresti avuto bisogno di più tempo, potrai continuare ad allenarti per diventare più veloce.

