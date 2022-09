Rompicapo Cervelloni | Si risolve in 10 secondi: tu dovrai farcela in 5

Solo le persone molto abili risolvono questo Rompicapo Cervelloni in 5 secondi. Sei sicuro di volerci davvero provare?

Sei un cervellone? Puoi restare. Se invece vuoi metterti alla prova, resta lo stesso e dimostra a tutti che non sei il disastro che tutti credono! Sei pronto per cimentarti in questo rompicapo per cervelloni?

Se sei arrivato fin qui, significa che ti piace trascorrere il tempo a risolvere indovinelli e quiz. Questo rompicapo sarà a tempo limitato, infatti avrai solo 5 secondi per risolvere. Si tratta di un gioco un po’ complesso, perciò concentrati a fondo. La maggior parte delle persone impiega 10 secondi per risolvere, perciò dovrai essere una scheggia.

Questo test è tratto da examsbook ed è dedicato agli studenti che in un tempo limitato dovranno dare la risposta corretta. Comincia a concentrarci e prepara un countdown di 5 secondi. Osserva bene la figura in alto: quale di quelle figure geometriche è intrusa? Inizia subito!

La soluzione del Rompicapo Cervelloni

Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un rompicapo può rifugiarsi in scorciatoie o trucchetti per trovare la soluzione. La nostra mente è una vera palestra da allenare ogni giorno. Gli indovinelli e i rompicapo sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare molto complessi.

Questo rompicapo cervelloni ti dava solamente 5 secondi a disposizione. Vediamo insieme se hai trovato la corretta soluzione. Nella figura ci sono 4 figure geometriche di circonferenze con 3 elementi ciascuna: un punto, una freccia e una linea. L’intrusa è la C, perché le altre sono identiche. In cosa differisce la C? Il punto si trova a sinistra della linea interna, mentre in tutte le altre è al suo opposto. Avevi notato questo piccolo dettaglio?

Se hai trovato la giusta chiave per risolvere in 10 secondi sei stato davvero molto in gamba e non ti sei perso in ragionamenti matematici inutili. Complimenti, cervellone! Se invece non ci sei riuscito appartieni alla maggior parte delle persone che comunque lo risolvono in 10 secondi, con più allenamento diventerai più veloce!

The post Rompicapo Cervelloni | Si risolve in 10 secondi: tu dovrai farcela in 5 appeared first on Ck12 Giornale.