Rai2 diretta sconvolgente | Lei si sfoga davanti a tutti: Facchinetti demolito

Durante la diretta di uno dei programmi più seguiti di Rai2, la conduttrice non ha potuto non dirlo. Per Facchinetti una lamata clamorosa

Anche per Rai2 è iniziata la nuova stagione televisiva. Il secondo canale della Rai ha in serbo per il 2022/2023 grandi sorprese e grandi nomi, a partire da quello di Alessandro Cattelan che arriva con un proprio show in seconda serata. Iconico è anche lo spogliarello targato Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, “Nudi per la Vita”, che unisce l’arte della nudità alla prevenzione dei tumori.

Se per le proposte serali Rai2 ha provato a lanciare novità e nomi insoliti, per la mattina invece ha rinnovato alcune delle trasmissioni più forti del palinsesto. Durante la diretta di una di queste, però, una conduttrice non è riuscita a trattenersi: frecciatina velenosa a Francesco Facchinetti.

Rai2, Anna Falchi si lascia andare

Uno dei programmi più seguiti della mattina di Rai2 è sicuramente “I Fatti Vostri”. Condotta da Anna Falchi e Salvo Sottile, la trasmissione è riuscita a trovare un equilibrio tra intrattenimento e informazione che funziona perfettamente, tant’è che la coppia di conduttori, lanciata l’anno scorso, è stata riconfermata anche per il 2022/2023.

Dopo un’estate all’insegna del relax e dell’amore, come raccontato da Anna Falchi al settimanale Chi, lei e il collega sono quindi pronti a una nuova edizione. Anche durante le vacanze, però, la conduttrice non riesce a riposarsi troppo: è una persona molto attiva che, anche nella vacanza, ha bisogno di stimoli e di attività da compiere. Durante una delle prime puntate della nuova stagione, ha voluto rispondere ad alcune provocazioni ricevute sulla propria terra, la Romagna.

Nelle ultime ore, infatti, Francesco Facchinetti ed Emis Killa hanno definito Riccione come una località destinata a diventare insicura e pericolosa. Anna Falchi, cresciuta tra l’Emilia Romagna e le Marche, si è detta molto delusa da queste affermazioni: “Lasciamo perdere, mi hanno fatta arrabbiare moltissimo […] Non ho avvertito nessun problema di sicurezza, né di giorno né di notte” ha rivelato.

Come da lei raccontato, infatti, ha partecipato a diversi concerti sulle spiagge delle città romagnole per tutta la notte, fino all’alba, e mai e poi mai si è sentita in pericolo. Nel frattempo, però, Anna Falchi e il collega Salvo Sottile si godono il successo della trasmissione: “L’aspetto vincente è che io e Salvo siamo fatti l’una per l’altra televisivamente parlando” ha poi concluso, durante l’intervista per Chi.

The post Rai2 diretta sconvolgente | Lei si sfoga davanti a tutti: Facchinetti demolito appeared first on Ck12 Giornale.