Oroscopo Paolo Fox di lunedì 19 settembre: inizio settimana al top, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Saprai come raggiungere il cuore di una persona se si tratta di chiedere un favore, perché ti sei comportato molto bene con lei e ora la verità è che ritieni di poter chiedere ciò di cui hai bisogno. E hai ragione, quindi vai avanti e chiedi quello che vuoi. La calma con cui affronti ogni problema ti fa avere più fiducia in te stesso e si risolvono abbastanza facilmente. Con questo atteggiamento state costruendo un presente meraviglioso e un futuro promettente. Non hai niente da temere. Amore : stai in guardia, una vecchia relazione cerca di farti perdere il centro. Denaro : fare buon uso dell’ultimo reddito. Lavoro : buona giornata per trovare nuovi clienti. Salute : la postura del sonno è la causa del mal di schiena.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se oggi ti dà particolarmente fastidio che qualcuno ti dica cosa dovresti fare, è meglio che tu lo prenda con pazienza perché probabilmente un membro della famiglia diventa un po’ pesante o pesante ed è molto sopra di te. Chiedigli di non insistere così tanto. La libertà che tanto pretendi da chi ti circonda, dalla tua famiglia, dal tuo partner, se ne hai uno, e dai tuoi amici, deve corrispondere a quella che gli dai. Cerca di trovare l’equilibrio tra i tuoi desideri e quelli di coloro che formano la tua cerchia più stretta. Così starai bene… Amore : il rapporto con il tuo partner tende a migliorare. Soldi : attenzione alle bollette. Lavoro : sii coerente con le tue decisioni di lavoro. Salute : Una scarpa più adatta e i tuoi piedi ti ringrazieranno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avrai un certo sovraccarico di lavoro che può portare ad affaticamento fisico e dover mettere da parte alcune attività ricreative in più. Pensa ai vantaggi, non agli svantaggi. Uno di questi è che favorisce il tuo conto corrente. Se sei preoccupato per qualcosa che hai fatto o per una decisione che non osi mettere in pratica, dovresti chiedere un secondo parere e sfogarti con chi ti vuole bene, perché i loro punti di vista e il loro sostegno saranno di grande aiuto per voi. Rallegrarsi! Amore : Ottimo momento per intense amicizie. Denaro : il denaro sarà fonte di preoccupazioni o preoccupazioni. . Lavoro : Invia il tuo curriculum e attendi una risposta; sarai fortunato. Salute : I tuoi denti ti causeranno piccoli problemi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Qualcuno ti dice qualcosa che ti farà pensare a un argomento che non ti piace molto affrontare, forse perché ultimamente hai subito qualche tipo di perdita. Ma sarà qualcosa che ti porterà pace interiore. Ti aiuterà ad accettare la tua realtà. Una delle tue più grandi virtù è la capacità di metterti al posto degli altri, entrare in empatia con i sentimenti e capire che non sei il proprietario della verità universale. Questo è il motivo per cui hai così tante persone al tuo fianco, nel bene e nel male. Amore : hai lasciato una persona molto cara sullo sfondo. Denaro : un furto o una svista possono sconvolgere la tua economia. Lavoro : riprendere un vecchio progetto professionale. Salute : dovresti visitare un massaggiatore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – OScopri qualcosa che ti fa bene gestire una sensazione di impotenza su un argomento ed è che ti rendi conto che ci sono alcune cose che non cambieranno e che quello che devi cambiare è il tuo atteggiamento. Questo è ciò che dovresti iniziare a costruire. In futuro vivrai momenti di intensità emotiva e sperimenterai sentimenti contraddittori. Se agisci sempre con maturità e usi il buon senso non avrai nulla da avere. Devi essere ottimista e non crollare, qualunque cosa accada. Amore : Innamorato, non ti preoccupare e sicuramente qualcosa verrà fuori. Denaro : una buona amicizia ti mette sulle tracce di un affare. Lavoro : Piccole preoccupazioni nel tuo ambiente di lavoro. Salute : non preoccuparti per la tua salute, la tosse andrà via.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Trovi un’ottima intesa con qualcuno che non conosci molto bene, ma con cui ti colleghi subito, magari un nuovo collega o collega o studente. Farai molto affidamento su quella persona che ti darà buone idee. L’invidia che puoi risvegliare negli altri non dipende dalla tua modestia o dalla tua vanità, quindi devi rilassarti e cercare di sentirti a tuo agio nella tua pelle, godendoti ciò che la vita ti mette davanti e condividendolo con chi è felice. . Amore : invia fiori a quella persona speciale. Soldi : dovresti essere più preoccupato per le tue finanze. Lavoro : assegna più ore alla tua formazione professionale. Salute : butta via quell’ossessione per la salute, stai bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ti confidi con il tuo partner e potrebbe essere un po’ sorpreso se non gli hai parlato di quella parte del tuo passato o della tua vita prima. Ma tutti hanno il diritto di mantenere i segreti, devi farlo sapere. Dimostra che è una questione di fiducia. Le prossime settimane saranno cruciali per la concretizzazione di alcuni dei tuoi piani. È molto importante che tu non sia nervoso, perché potresti influenzare negativamente il corso degli eventi e che continui con le tue solite attività in completa calma. Amore : Devi rompere quell’amicizia che ti tormenta. Soldi : non rimpiangere ora i soldi che hai speso giorni fa. Lavoro : riconsidera il tuo atteggiamento al lavoro. Salute : una buona pedicure è ciò di cui hai bisogno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi qualcosa si muove o un evento a te estraneo ti asseconda e ti fa aprire le tue speranze per la tua vita professionale. Sarai in grado di trovare un lavoro, se lo stai cercando, o se ce l’hai, ottenere una promozione. Tutto cambierà favorevolmente. Sul piano sentimentale le cose non sono andate come avresti voluto, forse per un eccesso di impazienza. A poco a poco troverai le risposte che non sono appena arrivate e ti renderai conto che gli eventi non possono essere forzati ma fluiscono. Amore : devi arrenderti per armonizzarti con la persona amata. Denaro : Continua con il controllo delle spese. Lavoro : sei sotto un’influenza positiva che favorisce il tuo lavoro. Salute : agile e con abbastanza energia per fare ciò che vuole.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Persegui un obiettivo e per questo, forse, vedi che c’è troppa concorrenza, ma forse la strada non è continuare in qualcosa che non porta frutti positivi. Pensa a cambiare la tua strategia il prima possibile. Ci sono più percorsi e sono diversi. Goditi la domenica per goderti la famiglia, rinnova la casa e separa le cose inutilizzate per le donazioni. Varrà la pena lasciar andare oggetti e dolcetti che occupano spazio e non hanno più senso al momento attuale. Le storie del passato verranno salvate e avranno un tono divertente. Impara dagli errori e termina le ripetizioni. La fase suggerisce scelte diverse e il rilascio di vecchi schemi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Grazie a un’opera di aiuto umanitario o sociale in cui fornirai supporto, ora recupererai l’illusione, un po’ perduta, nella tua professione. Sarà un plus di energia che tornerà utile. Osserverai nuove sfaccettature di lei. Questa domenica verranno in mente idee di lavoro e preoccupazioni per la salute, che ispireranno nuovi progetti e una revisione delle abitudini. Piccole azioni faranno la differenza nei risultati. Evita di affaticarti o di esagerare con i piaceri gastronomici. Nella giusta misura, manterrai il tuo corpo sano e benessere. Leggi le notizie, fai circolare, controlla le informazioni, aggiornati e non lasciarti ingannare dalle fake news.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il sole entra nel tuo segno e il tuo umore cambierà radicalmente perché c’è un nuovo modo di vedere alcune questioni che iniziano a cambiare favorevolmente. C’è aria rinnovata nel personale e questo ti gratifica. Qualcuno ti dice qualcosa di eccitante. Organizza un viaggio in anticipo, goditi piacevoli momenti in famiglia e dai valore alle tue origini. Questo sarà un ottimo momento per rafforzare le basi affettive e fare pace con il passato. I sentimenti profondi comporteranno riunioni e addii. La domenica sarà ricca di emozioni: potrai vincere un regalo significativo o coccolare i tuoi bambini con deliziose sorprese e affetto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Attraverso una persona che ti supporta sempre, hai l’opportunità di fare un lavoro extra. Accettalo, per te sarà divertente e anche con i soldi che ti porta puoi salvare un piccolo problema economico di qualcuno in famiglia. Con la Luna nel tuo segno, concentrati sulla cura di te stesso e sui sogni. Le emozioni saranno in superficie: cogli l’occasione per esprimere i tuoi sentimenti e le tue esigenze personali. La domenica porterà notizie interessanti e uno sguardo più da vicino alle relazioni. Gli incontri e lo scambio di messaggi risveglieranno l’empatia; chattare con gli amici e trovare nuove motivazioni. Approfondire le conversazioni con la famiglia e pianificare le modifiche.

