Oroscopo: ecco tutte le curiosità segrete sul segno del Toro

Oroscopo: ecco tutte le curiosità sul segno del Toro. Forte come un Toro. Sì, perché tra tutti gli altri segni possiede grande forza fisica ma anche psichica, e può resistere benissimo alle prove e alle sfide della vita. È costante, paziente e generoso, per questo si adatta molto bene a quei segni che adorano invece discutere o mettere ogni cosa in discussione, come lo Scorpione o il Capricorno, per questo sa tenere testa a quelli che tendono a decidere anche per gli altri, a comportarsi da leader, come Sagittario o Leone.

A volte però ha bisogno di chi gli dia una mano, di chi condivida con lui i pesi e le richieste del momento, per questo apprezza lo spirito altruista del Cancro o della Vergine, segni con i quali riesce a esprimere collaborazione, sinergia.

Le amicizie

Ricordiamo che il segno del Toro è fatto di Terra Fissa, per questo, in negativo, tanta costanza e determinazione possono facilmente tradursi in testardaggine, oppure sfociare in una scarsa capacità di mettersi in discussione e di cambiare idea, persino di fronte all’evidenza. In questo caso solo il veloce Gemelli o l’empatico Pesci potrebbero riuscire a smuoverlo.

Il Toro metabolizza il peso della materia (è un segno di Terra) attraverso il godimento, con il piacere fisico, per questo sesso, cucina e svaghi sono qualcosa di vitale e di irrinunciabile per lui. Ma i migliori compagni di avventure? L’Ariete promette di essere un buon complice grazie ala sua capacità di coinvolgere anche i più pigri, mentre insieme a un altro Toro andrà alla ricerca del ristorante giusto, quello che mancava.

L’amore

E in amore? Ricordiamo che il Toro ha bisogno di un rapporto in cui stia soprattutto comodo, in cui possa essere sempre spontaneo e naturale (altrimenti sarebbe troppo faticoso). Ha un feeling speciale con la Bilancia (fatta di Venere come il Toro) mentre fatica parecchio a capirsi con l’Acquario, segno che non condivide il suo stesso interesse per la materia, per le logiche più fisiche e materiali di un rapporto.

Il lavoro

Sul lavoro il Toro può dare moltissimo ed è anche disposto a tollerare piccole manie di protagonismo pur di avere partner professionali onesti e diretti, come il Leone o l’Ariete che, da buoni segni di fuoco, hanno rispetto della correttezza. Bene anche con la precisissima Vergine o con l’efficiente Capricorno.

