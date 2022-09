Oroscopo Branko del 19 settembre: lunedì di inizio settimana interessante. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui la tua grande creatività sarà la nota del giorno. Devi usare il tuo modo di essere responsabile e sensibile per evitare che conversazioni inappropriate rovinino una grande giornata. SENTIMENTI: sarà un giorno per i tuoi progetti essere responsabili e unire il tuo aiuto con le persone a te vicine. AZIONE: è un giorno in cui la tua sensibilità e la tua percezione ti guidino lungo il percorso migliore di cui hai bisogno in questo viaggio. FORTUNE: è un giorno in cui è importante essere perspicaci e agire in modo lungimirante e comprensivo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sarà un giorno in cui dovrai utilizzare le tue migliori potenzialità per far nascere le tue creazioni attraverso la tua sensibilità. Evita gli ostacoli con la famiglia e sii una persona responsabile e impegnata. SENTIMENTI: sarà una giornata in cui dovrai impegnarti in modo ideale con le persone che ami. AZIONE: è un giorno in cui devi sapere quando dare affetto agli altri e quando dovresti attenerti alle tue attività creative. FORTUNE: è una giornata in cui dovrai organizzare le tue basi con ingegno e molta calma.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi sarà un giorno per mantenere la tua stabilità e immaginazione creativa in modo che la tua sensibilità catturi quei momenti speciali. Per mantenere la tua fortuna, evita conversazioni che sono fuori luogo o dal tono eccessivamente aggressivo. SENTIMENTI: È un giorno per risolvere i problemi in sospeso con le persone che ami di più. AZIONE: è una giornata in cui è importante che tu sappia come porre le basi per raggiungere i tuoi obiettivi, essendo altruista e agendo con generosità. FORTUNA: È un giorno da evitare frasi scomode o parole fuori posto. La simpatia è la chiave migliore della giornata.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è un giorno in cui mettere al tuo servizio il tuo ingegno e la tua capacità di convincere gli altri, grazie al grande colore delle frasi che hai. È importante mantenere aggiornati i conti e farlo con calma e senza stress. SENTIMENTI: oggi sentirai che il tuo altruismo ti aiuterà ad essere una persona giusta nella distribuzione dei benefici. AZIONE: È un giorno in cui puoi seguire il tuo istinto e dovresti evitare di sognare in modo irrealistico. FORTUNE: sarà un giorno in cui il tuo ingegno sarà la chiave per gestire i tuoi affari economici.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi avrai una giornata in cui dovresti usare le tue migliori potenzialità per evitare problemi irrisolti che causano qualche preoccupazione. Si consiglia una buona atmosfera con gli altri. SENTIMENTI: È il momento di organizzare gli obiettivi con amici fidati, in un modo che vada a vantaggio di tutti. AZIONE: è il momento in cui la cosa più importante sarà tenere i propri risparmi in riserva per momenti migliori in cui investire. FORTUNE: È un momento per mantenere la tua forza e il tuo ingegno creativo e generoso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è un momento in cui la gentilezza verso gli altri e i tuoi patti sono positivi per evitare di lasciare le cose stagnanti. La tua sensibilità aiuterà a chiudere le persone che hanno bisogno del tuo sostegno. SENTIMENTI: oggi è un giorno per mantenere la tua stabilità emotiva e i tuoi sogni attivi con i tuoi cari. AZIONE: noterai che è un giorno speciale per mantenere le tue amicizie e collaborare con loro, evitando di avere sempre la voce che canta. FORTUNE: devi risolvere i problemi in sospeso rapidamente e con grande reattività.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno per bilanciare il tuo aiuto agli altri e la risoluzione dei problemi scaduti. È importante raggiungere accordi vantaggiosi per tutti ed evitare un cattivo ambiente nei progetti. SENTIMENTI: È il momento di impegnarsi con la persona che ami di più. AZIONE: oggi è un giorno in cui puoi goderti la compagnia dei tuoi cari. La tua sensibilità attiverà la tua generosità nei loro confronti. FORTUNA: È un giorno per dare il tuo amore agli altri, così come altre volte lo hai ricevuto da loro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno in cui la qualità dei tuoi piani dipenderà dalla gentilezza e dalla simpatia che mostrerai agli altri. È necessario rafforzare le posizioni nei patti ed evitare obiettivi senza portare le linee pianificate. SENTIMENTI: devi mantenere le basi e gli accordi con persone vicine e di fiducia. AZIONE: È un giorno in cui dovresti offrire agli altri l’affetto che ti hanno mostrato per molto tempo. FORTUNE: è una giornata per goderti i tuoi obiettivi con amici fidati che ti hanno aiutato a raggiungerli.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ci sono persone che affermano di essere tue amiche senza esserlo. Sono al tuo fianco, forse alla ricerca del loro guadagno personale, ma non avranno alcun rimorso a lasciarti andare se non realizzano i profitti che si aspettano. Dovresti fare un setaccio e stare con chi ti ama. Amore : cerca di capire cosa richiede il tuo partner. Denaro: qualsiasi tipo di investimento può funzionare. Lavoro: al lavoro, stabilisci le priorità. Salute: la testa sarà la sua area più delicata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Se non trovi la pace che tanto brami è perché non cerchi momenti per stare da solo e riflettere sui tuoi errori e sui tuoi successi. Può anche essere perché a volte sei eccessivamente severo con te stesso. Sii più flessibile. Amore : Giornata particolarmente divertente. Soldi : goditi un po’ di più i tuoi soldi. Lavoro : Il momento del lavoro è francamente positivo per la tua promozione. Salute : le discussioni influiscono sulla tua salute, cerca di evitarle.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Nelle ultime settimane hai sperimentato un grande miglioramento in tutti gli ambiti, in particolare nel lavoro, poiché le tue decisioni sono apprezzate dai tuoi superiori e provi grande soddisfazione per il tuo lavoro. Per questo motivo, il nostro consiglio è di continuare a sfruttare l’ottima situazione che stai vivendo. Amore : Rischio di litigare con un amico. Denaro : applica tutta la tua creatività per guadagnare i soldi di cui hai bisogno. Lavoro : rilassati e uscirai da quella sensazione di annegamento in compagnia. Salute : Stanchezza accumulata dovuta agli eccessi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – A volte ti senti solo anche quando sei circondato da persone. Il motivo potrebbe essere che trovi difficile condividere i tuoi sentimenti con gli altri ed esprimere i tuoi bisogni. Per ottenere aiuto, devi chiederlo. Alla ricerca di soluzioni… Amore : il suo cuore è predisposto ad accettare una cotta.Soldi : Giornata interessante per fare alcuni investimenti. Lavoro : eccitati per il lavoro. Salute : ti farà bene avere più contatto con la natura.

