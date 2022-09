“inchiodata-in-un-letto”:-nathaly-caldonazzo-a-un-passo-dal-disastro,-ha-rischiato-davvero-grosso

La showgirl Nathaly Caldonazzo ha vissuto attimi di panico intenso e rischiato grosso: ecco la sua reazione dopo l’incidente.

L’attrice e soubrette Nathaly Caldonazzo è da poco tornata nella prima serata di Mediaset grazie alla sua partecipazione al “GF Vip”. Parimenti amata e odiata dal pubblico, la showgirl romana si è distinta per lingue tagliente ed allure rock , sfilando tra le pareti della casa di Cinecittà come una compassata reggente.

Nathaly Caldonazzo ha sempre colpito gli spettatori per la sua insospettabile fragilità, manifestata anche durante il suo percorso a “Temptation Island”, ed emersa anche grazie alle sue pillole sull’anoressia. Nel 2018 la showgirl ha vissuto un episodio traumatico e potenzialmente deleterio: ecco il racconto dello spaventoso incidente.

Nathaly Caldonazzo dopo lo scontro in scooter: “Godetevi la vita!”

Il 19 aprile del 2018 la soubrette viaggiava a bordo del suo scooter Peugeot Tweet, e si aggirava sul lungotevere Oberdan, all’altezza di Piazza Monte Grappa. All’improvviso Nathaly Caldonazzo è stata speronata e investita da Fiat Freemont verso le ore 14, e tempestivamente ricoverata al policlinico Gemelli in codice giallo.

L’episodio ha profondamente turbato la soubrette che, durante la degenza, ha affidato le sue riflessioni ad un post per i fan su Instagram. Dopo aver scelto una sua foto in cui compariva con il volto tumefatto e pesto, Nathaly ha espresso alcune considerazioni in proposito all’incidente. “Ora mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una rabbia dentro per chi mi ha fatto questo che non si può immaginare… Fuori c’è il sole ma io non posso uscire, e come me tante altre persone, perché in ospedale sembrava un bollettino di guerra. Era un viavai incredibile di ragazzi con codice rosso e lì ti rendi conto di quanto in un attimo può cambiare tutto, e lo devi accettare, e sei solo con te stesso con una rabbia dentro che spaccheresti tutto… Godetevi la vita, il sole, un abbraccio, una corsa al mare e non lamentatevi più…“.

Fortunatamente il sinistro ha lasciato la showgirl sostanzialmente incolume, ma il ricordo del grosso spavento rimane uno degli step più ostici della sua vita. Nathaly Caldonazzo può vantare una lunga carriera cinematografica, teatrale e televisiva, ma rimane impressa soprattutto per il temperamento spumeggiante e resiliente. Ci auguriamo di vederla tornare al più presto nel piccolo schermo, accolta dall’affetto travolgente dei numerosi fan.

