Grande Fratello, dopo la squalifica ritorna in tv | “È aggressivo”: reazioni sconcertate

Uno dei personaggi più discussi di sempre del Grande Fratello sta per ritornare in televisione. La proposta è incredibile: fan sconvolti

Nel corso degli anni, il Grande Fratello ha sfornato alcuni dei talenti più amati oggi. Si pensi anche solo a Luca Argentero che, da studente di economia torinese, grazie al GF è riuscito a stravolgere la propria vita e a diventare uno degli attori più seguiti. Lo stesso è successo ad Eleonora Daniele, l’apprezzata conduttrice di Storie Italiane: il reality show, soprattutto nella sua versione originale, permette a chi ne merita di ottenere il successo.

Oltre alle esperienze positive, però, ci sono persone che dal reality di Canale5 ne sono usciti con un’immagine totalmente distrutta. Nelle ultime ore, un concorrente che venne squalificato per atti di bullismo nei confronti di una compagna di reality sembra aver ricevuto una nuova proposta lavorativa: ecco di chi si tratta.

Dal Grande Fratello a Drag Race Italia

Baye Dame Dia ha partecipato al Grande Fratello 2018 e, fin da subito, si è distinto per un carattere difficile e tosto. Nel corso del reality show, condotto da Barbara d’Urso, il ragazzo si è fin da subito fatto notare per i suoi comportamenti scorretti nei confronti di un’altra inquilina della casa, Aida Nizar. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, lui avrebbe aggredito la ragazza sia fisicamente che verbalmente: “È violenza quasi fisica a una donna, l’opinione pubblica è scioccata. Sono dieci anni che combatto la violenza contro le donne” ha detto la d’Urso in diretta.

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello, quindi, Baye Dame Dia è stato ufficialmente squalificato dal gioco, raccogliendo enormi critiche da parte del pubblico in studio e a casa, che non ha creduto alla sua “versione dei fatti”. Nelle ultime ore, però, per lui è arrivata una proposta incredibile: sembra che parteciperà alla prossima edizione di Drag Race Italia nei panni del suo alter ego drag, Obama The Queen. Il pubblico, per quanto sorpreso, non sembra aver preso bene questa notizia:

Il fenomeno squalificato nel 2018 l GF x comportamento moltooo aggressivo!!! — MrG (@mistergiy) May 24, 2022

Secondo molti, infatti, è possibile che Baye Dame Dia si lasci andare anche in questo nuovo programma, creando di nuovo scandalo e sputando sulla sua nuova occasione di redenzione. Per vedere come si comporterà e se la sua presenza arrecherà danno alla trasmissione non ci resta che aspettare.

