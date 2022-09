“ci-rinuncio!”:-decisione-clamorosa-di-arisa,-una-scelta-incomprensibile

La cantante Arisa appare completamente trasformata, e il motivo della rivoluzione è piuttosto curioso.

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha raggiunto una notevole notorietà dopo aver sfondato a Sanremo con il suo singolo “Sincerità”. Timbro carezzevole e grande estensione vocale, la cantante ha conquistato il pubblico grazie al suo aspetto timido e impacciato, nonché al look bon-ton e d’altri tempi.

Negli anni Arisa ha compiuto un percorso professionale e umano assai interessante, fino a trasfigurarsi completamente. La performer sta vivendo i suoi 40 anni in una nuova pelle: negli ultimi scatti su Instagram appare notevolmente dimagrita, provocante e sensuale. Che cos’ha provocato questo repentino cambiamento di rotta?

Arisa lo confessa: “Muoio e rinasco continuamente”

La cantante rivela un animo sensibile e mutevole, e non ha paura di affrontare il cambiamento. Nella fattispecie, sta vivendo con estrema consapevolezza i suoi primi 40 anni, riscoprendosi più bella e audace rispetto al passato. Arisa ha dichiarato, come riporta “Il Giornale”: “Non ho fatto nessuna dieta, semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata male e ho smesso di mangiare. Ciò che ci fa male a volte ci fa bene, e adesso mi piaccio più che a vent’anni. …“.

Arisa vede il cambiamento come un’esigenza irrinunciabile e vitale, e considera inoltre: “Michael Jackson da nero è diventato bianco, e i suoi fan lo hanno capito. Chi scrive male sui social è solo frustrato. Io credo che i miei fan apprezzino la mia forza di volontà… Sono una persona che muore e rinasce continuamente. Magari tra sei mesi peserò di nuovo 75 chili, ma adesso che sto per compiere 40 anni, vorrei dimostrare alle donne che, se si rimboccano le maniche, possono essere più belle che a venti…“.

Certamente il motore del cambiamento per Arisa è stata una rovinosa débacle amorosa: difficile appurare se la relazione fallita abbia coinvolto il chiacchierato Vito Coppola. La cantante avrebbe un pulsante desiderio di maternità, ma esclude totalmente di impegnarsi nuovamente in una relazione: “Penso che sarebbe meglio senza un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce. Per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei già un compagno e dei figli…“. Arisa ha infine concluso: “Però io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore, perché da piccola l’ho sempre sognato…“.

