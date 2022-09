Bianca Guaccero, malelingue zittite | “Separazione consensuale”: racconta tutta la verità dopo l’addio

Bianca Guaccero ha smentito tutte le illazioni: ecco la sua verità dopo la misteriosa sparizione dai radar.

La conduttrice e showgirl barese Bianca Guaccero ha sicuramente rinfrescato il panorama televisivo della seconda rete pubblica, intrattenendo milioni di spettatori con il suo format “Detto fatto“.

La spumeggiante primadonna ha retto il timone del programma dal 2018 al 2022, salvo poi scomparire dai radar senza un esplicito preavviso. Molti spettatori hanno ipotizzato una frattura con i piani alti di Viale Mazzini, ma la verità, secondo Bianca, sarebbe tutt’altra. Ecco le sue dichiarazioni al giornale “Il Messaggero”.

Bianca Guaccero mette un punto alle indiscrezioni e rivela i retroscena sulla cancellazione dal palinsesto

La conduttrice pugliese ha dato lustro a diversi programmi di mamma RAI, come ad esempio il “Tale e quale show”, “L’anno che verrà” e regalando persino un cameo al prestigioso Festival di Sanremo. La sua repentina epurazione dal palinsesto di RAI 2 ha insospettito i numerosi follower, che hanno automaticamente ipotizzato la presenza di contrasti con i vertici della rete.

Bianca Guaccero ha scelto di sgombrare il campo dai pettegolezzi, rivelando le ragioni dietro alla sua assenza dal video. “Mi piacerebbe mettere a frutto quello che ho imparato a Detto fatto. Nove mesi di diretta tutti i giorni, per quattro anni, sono stati una palestra pazzesca.”. La conduttrice ha poi scherzato: “Magari mi prendono alle Iene…”.

Sebbene lanciata come un’ipotesi tra il serio e il faceto, la conduttrice potrebbe mirare ad un ruolo nelle reti del Biscione. Bianca Guaccero ha inoltre precisato: “Comunque alla fine della stagione l’azienda mi ha proposto un altro show pomeridiano. Ci tengo a dire che non sono stata trombata, è stata una separazione consensuale. La Rai ha cambiato il palinsesto e io volevo fare altro…”. Il suo percorso a “Detto fatto” è stato condito da diverse polemiche, non ultima quella legata ad un controverso tutorial sexy. L’esperienza l’ha in ogni caso rafforzata, come dichiarato a “Il Messaggero”: “È stata un’esperienza molto complicata che mi ha cambiato e mi ha fatto crescere anche come donna. Mi ha fortificato!”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bianca Guaccero ha accantonato i rumors che la vedevano vicina a Fabrizio Moro, con il quale ha felicemente duettato. “Siamo solo amici. Lo stimo tantissimo. Erano solo battute. Sono single, ma non zitella. Non mi sono ancora inacidita…”.

