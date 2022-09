Barbara D’Urso demolita senza pietà | “Ma smettila!”: la situazione è gravissima

La conduttrice di Canale5 è finita nell’ennesimo vortice di accuse. Questa volta le parole sono pesantissime: è bufera su di lei

Canale5 è una delle reti che più punta su volti noti e ben sedimentati, nel pubblico italiano. La ripetitività di certi schemi è infatti il segreto del successo di alcune trasmissioni, come Verissimo di Silvia Toffanin: il pubblico sa perfettamente cosa aspettarsi e, di conseguenza, non potrà mai restarne deluso.

Uno di questi volti è senza dubbio quello di Barbara d’Urso, una tra le conduttrici più divisive di sempre: c’è chi la ama e la seguirebbe ovunque e c’è chi non la sopporta. Nelle ultime ore, il suo nome è finito di nuovo al centro di una bufera pesantissima: per lei, insulti gravi.

Barbara d’Urso demolita per le sue parole

Una delle critiche che più spesso vengono rivolte alla conduttrice di Pomeriggio Cinque è quello di calvare l’onda delle tragedie. Nei suoi programmi, infatti, Barbara d’Urso ospita spesso persone sfortunate o che hanno subito ingiustizie pesanti e le aiuta a denunciare pubblicamente ciò che è successo, oppure a cercare aiuto per arginare situazioni di difficoltà.

I detrattori, però, credono che lei non provi davvero dispiacere per ciò che sente, ma che gli dia voce solamente perché sa che le storie strappalacrime attirano telespettatori e fanno share. Più volte, interrogata proprio sulla questione, Barbara d’Urso ha preso le distanze da queste critiche, giudicandole senza senso e prive di fondamento. Il suo nome, però, viene ormai associato a questo modo di fare televisione e sarà molto difficile staccarsene.

Nel corso del pomeriggio di giovedì 15 settembre, la regione delle Marche è stata devastata da una pioggia da record: in un pomeriggio è scesa l’acqua che normalmente scenderebbe in mesi e mesi. Il bilancio è tremendo: ci sono morti e diversi dispersi, nonché danni a case, strutture ed ambiente. Barbara d’Urso ha voluto esprimere il proprio dispiacere, scrivendo su Twitter: “Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme… Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marche“. I commenti, però, sono spietati:

Ma smettila che non te ne frega un cazzo — eddy80 (@eddy80amici) September 16, 2022

Il commento non è affatto isolato ma incornicia una situazione in cui ormai, qualunque cosa dica, Barbara d’Urso non viene più creduta. Difficile arginare questa deriva, per lei, anche se sembra non subirne gli effetti. Canale5 infatti crede in lei e nei suoi programmi e il pubblico, o una parte di esso, la premia quotidianamente.

