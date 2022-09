Tomaso Trussardi, l’amico rompe il silenzio | “È un fustino sottomarca”: sparge veleno su Michelle

Una persona molto vicina a Tomaso Trussardi non è riuscita a contenersi e ha rivelato ciò che sa. Le sue parole sono tremende: c’entra Michelle

Nell’ultimo anno, Tomaso Trussardi è finito al centro di una polverosa nuvola di gossip che niente ha a che vedere con il suo ruolo di spicco nell’imprenditoria italiana. La fine del matrimonio e dell’amore con Michelle Hunziker, infatti, l’ha involontariamente reso uno dei nomi più cliccati e ricercati, soprattutto in merito ai morbosi dettagli sulla fine di questo apparentemente imperituro amore.

Nelle ultime ore, proprio su questo tema si è espresso anche uno strettissimo amico di Tomaso Trussardi. Le sue parole si scagliano come una bufera contro Michelle Hunziker: senza pietà.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: parla Feltri

Tramite un editoriale scritto per Novella2000, nelle ultime ore Vittorio Feltri si è finalmente espresso in merito alla fine del matrimonio tra il suo amico Tomaso Trussardi e la conduttrice Michelle Hunziker. Il giornalista conosce Tomaso fin da quando è piccolo e, non a caso, ne è stato anche testimone di nozze: “Sono testimone di questa unione pure davanti a Dio. Dovrei incoraggiare i due a correre l’uno tra le braccia dell’altro, forse. Sarei contento se lo facessero, ovvio, ma prima di farlo è necessario che si assicurino che non finisca dopodomani” ha scritto senza mezzi termini.

Vittorio Feltri, infatti, non nega che sarebbe felice se i due riuscissero a ritrovare l’amore. Dall’altra parte, però, è contento se Tomaso riesca a rifarsi una vita. In merito alle voci che lo dicono vicino Ruzwana Bashir, infatti, ha detto che non dubita che la notizia sia fondata: “Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene” ha concluso. Per quanto riguarda Michelle Hunziker, invece, non riesce a riservarle lo stesso pregio: a Feltri, infatti, non è affatto andata giù la frequentazione della showgirl con Giovanni Angiolini.

Secondo Feltri, infatti, è inspiegabile come lei sia passata dall’eleganza di Tomaso a un “medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino“. Per non farsi mancare nulla, Vittorio Feltri ha definito Giovanni Angiolini come un fustino di detersivo sottomarca, che Michelle ha scambiato con quello invece buono, impersonato da Tomaso Trussardi. Parole pesantissime, che sicuramente non faranno piacere a Michelle: lei, nel frattempo, sembra essersi riavvicinata all’ex Eros Ramazzotti, con cui ha condiviso dei giorni in Franciacorta.

The post Tomaso Trussardi, l’amico rompe il silenzio | “È un fustino sottomarca”: sparge veleno su Michelle appeared first on Ck12 Giornale.