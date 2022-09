Test Cervelloni | Separa i 10 alberi con 5 righe: dovrai essere geniale

Questo giochetto è riservato ai geni. Solo loro potranno risolvere il test cervelloni senza impazzire. Vuoi provarci?

Se non ti sei mai imbattuto in questo Test cervelloni e non hai idea di come risolverlo, non scappare, perché sarà ancora più divertente provare a risolvere. Si tratta di un vero rompicapo con il quale potrai testare le tue abilità.

Sei un asso nelle materie scientifiche come la geometria e la matematica? Se il tuo mondo è la geometria, questo test è adatto a te. Molte persone fanno fatica a contare con la mente o a ricordarsi le regole basi della geometria. Vorresti riscattarti ora che sei grande?

Sei nel posto giusto per testare il tuo quoziente intellettivo. Ti sei mai chiesto il motivo di tanta passione per gli indovinelli? Ognuno di noi è semplicemente portato per alcune abilità piuttosto che altre, anche se tutti abbiamo talenti. Tutti però vogliamo scoprire se siamo davvero dei cervelloni! La scuola ci aiuta a tirare fuori le nostre potenzialità e da adulti potremo semplicemente svagarci con i rompicapo e i test logica.

Possiamo cominciare! Osserva bene la figura in alto: devi utilizzare 5 righe e metterci sopra 4 alberi su ciascuna, provaci subito!

La soluzione del test cervelloni

Forse hai già sbirciato la soluzione qui sopra e hai scoperto che non era così semplice risolvere il test cervelloni. Dopotutto questo gioco era per veri geni in geometria.

Ricapitoliamo cosa dovevi fare. Utilizzando e disegnando 5 righe, dovevi piantarci sopra ad ognuna 4 alberi. L’unico modo possibile era creare una stella a 5 punte come quelle che si disegnano a scuola. Ce l’hai fatta?

Se ci sei riuscito sei anche tu un cervellone! Altrimenti dovrai tentare ancora con altri test, ma attenzione perché spesso questo genere di giochi sono a tempo limitato. Cronometrarsi infatti aiuta a stimolare la mente e a ragionare velocemente. Probabilmente per risolvere questo test hai fatto più di un tentativo, aiutandoti con carta e penna. Non preoccuparti se ci hai messo molto tempo, col tempo diventerai più abile e veloce, è solo questione di allenamento.

