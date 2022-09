Rompicapo Strizzaocchi | Sono davvero tutti uguali? 4 secondi per risolvere

Se una vista acuta riuscirai a risolvere questo rompicapo strizzaocchi. Vediamo come te la caverai con soli 4 secondi a disposizione!

Il Rompicapo Strizzaocchi è ideale per chi vuole aguzzare la vista e crede di essere un’aquila. Potresti farcela anche tu, ma dovrai essere un fulmine e risolvere in 4 secondi.

I rompicapo sono indovinelli divertenti che stimolano la nostra mente. Sai che esistono diversi tipi di rompicapo in base alle difficoltà? Forse questo sarà difficile per te era troppo perché ti darà davvero pochi secondi a disposizione. Provaci lo stesso!

Trascorrere il tempo risolvendo questi giochetti è utile anche per rilassarsi e divertirsi, testando il proprio quoziente intellettivo, ma qui più che altro ti occorrerà avere una vista da lince. Avrai solo 4 secondi a disposizione perciò punta il countdown per testare la tua velocità! Sei pronto per cominciare? Vediamo se possiedi una vista da aquila. Osserva bene la figura in alto e concentrati: trovala figura diversa dalle altre. Veloce, hai solo 4 secondi!

La soluzione del rompicapo strizzaocchi

Ti sei divertito a strizzare gli occhi con tutte quelle figure geometriche azzurre? Non era per niente facile, dovevi osservare bene la figura e trovare una minuscola differenza. Se hai trovato sul serio la soluzione in 4 secondi, hai una vista da aquila! Probabilmente il gioco di aguzzare la vista e trovare le differenze è proprio nelle tue corde! Se invece non ce l’hai fatta, dovrai continuare ad allenarti.

Come potrai vedere dalla soluzione in alto, la figura geometrica azzurra differente era la seconda della quarta fila. A quella infatti mancava la diagonale destra e per questo era differente da tutte le altre.

Forse ti sei arreso appena è suonato il countdown, oppureti sei fatto aiutare dallo zoom per cercare la differenza e passare in rassegna zona per zona nella figura. 4 secondi erano pochi ma i migliori ce la fanno. Il trucchetto dello zoom in realtà può farti perdere tempo prezioso e intanto i secondi scorrono. Ora che sai la soluzione potrai sfidare gli amici, vedremo se loro faranno meglio di te!

