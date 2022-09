Rompicapo matematico | Quale numero manca? 5 secondi per indovinare

Ti piace risolvere i test? Questo rompicapo matematico è adatto a tutti, sfida gli amici ma attenzione che avrete solo 5 secondi.

La matematica è la materia più temuta a scuola, ma se tu sei un campione sarai avvantaggiato nel risolvere questo Rompicapo matematico. Vediamo come te la caverai in 5 secondi.

Se sei arrivato fin qui, significa che ti piace trascorrere il tempo a risolvere indovinelli e quiz. Questo rompicapo sarà a tempo limitato, infatti avrai solo 5 secondi per risolvere. Si tratta di un gioco un po’ complesso, perciò concentrati e svuota la mente.

Quest’anno è esplosa la moda dei rompicapo, così a tutti piace trascorrere il proprio tempo libero divertendosi nella risoluzione degli indovinelli. È arrivato il momento anche per te di provarci! Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o trucchetti per trovare la soluzione. La nostra mente è una vera palestra da allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli e i rompicapo sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare molto complessi. Osserva bene la figura in alto: sembra una sequenza di numeri alla rinfusa, invece c’è una regola misteriosa da scoprire. Trovala e otterrai il numero mancante! Inizia subito.

La soluzione del rompicapo matematico

Tendenzialmente la maggior parte delle persone impiega circa 30 secondiper fare tutti i calcoli, ma un abile solutore dovrebbe riuscirci in solo 5secondi. Vediamo se hai dato la risposta corretta.

Nella sequenza erano presenti molti numeri apparentemente alla rinfusa: 4, 9, 19, x, 79, 159. Al centro manca un numero, che avresti dovuto dedurre dopo aver trovato la regola logica matematica che unisce tutti gli altri. La soluzione era raddoppiare il numero di partenza e aggiungere +1. Perciò: 19×2= 38+1= 39. Infatti 39×2= 78+1 = 79. E così di seguito.

La difficoltà di questo rompicapo matematico era il poco tempo a disposizione, ci sei riuscito? La regola da trovare era semplice e con un po’ di intuito non era impossibile farcela! Nel caso tu non abbia risolto in 5 secondi, forse ti occorreva solo qualche secondo in più. Continua a giocare e ad allenarti, in poco tempo sarai velocissimo.

