Rai Due, “Tra due settimane lo chiudono”: il flop è devastante

La nuova stagione televisiva è cominciata male, per Rai2. I numeri parlano chiaro, ormai la sentenza è pronunciata: demolito

Lunedì 12 settembre è ufficialmente iniziata la nuova stagione televisiva, che porta con sé gli attesi ritorni e le insolite novità. Per Rai2 quella del 2022/2023 sarà l’ennesima alla ricerca di una propria via, che mescoli e integri perfettamente informazione ed intrattenimento serio e pensato.

Se alcuni programmi sono degli incredibili successi, altri segnano invece dei numeri incredibilmente bassi. Nelle ultime ore, a fianco del successo di Mara Maionchi e Marcello Sacchetta in Nudi per la Vita, un altro programma di Rai2 segna un ribasso che fa tremare ogni certezza.

Rai2, ci sono problemi per il pomeriggio

Dopo la chiusura di Detto Fatto, che da Caterina Balivo è passato nelle mani di Serena Rossi prima e di Bianca Guaccero poi, Rai2 ha avuto l’urgenza di trovare un nuovo programma per il primo pomeriggio. Il programma di genere factual, che per anni ha tenuto incollate alla tv moltissime persone, nell’ultima edizione ha infatti perso quell’appeal necessario a farlo continuare e Rai2 ha scelto per l’opzione drastica.

Al suo posto, quindi, è arrivato Pierluigi Diaco con “Bella Ma’”, un programma al cui centro c’è lo scontro generazionale tra i ragazzi tra i 18 e i 25 anni e i cosiddetti “boomer”, cioè i nati durante il boom economico. Il programma è andato in onda già ad agosto, quando ha trasmesso i provini: l’obiettivo era quello di far interessare le persone e di suscitare in loro un interesse tale da portarle poi a seguirlo per tutto l’inverno.

Iniziato lunedì 12 settembre, però, ad oggi i risultati sono ben diversi da ciò che ci si aspettava. Martedì 13, infatti, è sceso dal 4.8% di lunedì a un misero 3%, segno del fatto che una parte di pubblico ha già deciso di non seguirlo. Sui social, e in particolar modo su Twitter, il programma è subissato da una serie infinita di critiche e commenti negativi. Secondo alcuni, Bella Ma’ di Pierluigi Diaco non avrà vita lunga:

In effetti, la perdita di share è importante, se si pensa che si è alla sola prima settimana di messa in onda. Sebbene al momento sia difficile prevedere la scelta che prenderà la rete, una cosa è certa: non lascerà che il programma affondi ma tenterà il tutto per tutto per cercare di salvare il pomeriggio di Rai2.

