pulizie-in-casa,-occhio-all’errore-fatale:-ti-tocca-rifare-tutto-da-capo

Pulizie in casa, attenzione: alcuni banali errori possono costarci un enorme dispendio di tempo ed energie, scopriamo quali.

Le pulizie in casa rappresentano la croce e delizia di milioni di donne e uomini italiani. Lavatrici che si accumulano, calcare che incrosta i sanitari, piani cottura da sanificare e pavimenti da lucidare: le mansioni domestiche sembrano non aver mai fine.

Per un mantenimento ottimale dell’ambiente domestico, dovremmo sommare alle azioni quotidiane di routine una pulizia più approfondita, da svolgere almeno una volta a settimana. Vediamo come sveltire i processi di detersione senza sprechi di tempo e risorse, e gli errori che più comunemente commettiamo.

Pulizie in casa: occhio a non commettere questi errori

Cerchiamo di capire insieme come effettuare le pulizie domestiche in modo veloce, pratico ed efficace. Molto spesso, anche se in buona fede, per l’eccessiva fretta o per lassismo commettiamo alcuni errori che compromettono il risultato finale, ecco quali:

UTILIZZARE SEMPRE IL BUCATO A CALDO : se le alte temperature garantiscono la sanificazione da germi e batteri, combattendo anche contro lo sporco più ostinato, questa scelta non sempre si rivela la più azzeccata. Rischiamo infatti di infeltrire e rimpicciolire i capi più delicati, compromettendone la vestibilità e morbidezza originarie.

: se le alte temperature garantiscono la sanificazione da germi e batteri, combattendo anche contro lo sporco più ostinato, questa scelta non sempre si rivela la più azzeccata. Rischiamo infatti di infeltrire e rimpicciolire i capi più delicati, compromettendone la vestibilità e morbidezza originarie. USARE LO STESSO PANNO PER TUTTO : magari siamo così proiettate nell’ottica del risparmio, che utilizzare lo stesso panno per bagno e cucina ci sembra un’ottima idea. Niente di più deleterio: entrambi gli ambienti sono ricettacoli di germi, e l’interscambio tra fornelli e lavandino compromette la pulizia di entrambi.

: magari siamo così proiettate nell’ottica del risparmio, che utilizzare lo stesso panno per bagno e cucina ci sembra un’ottima idea. Niente di più deleterio: entrambi gli ambienti sono ricettacoli di germi, e l’interscambio tra fornelli e lavandino compromette la pulizia di entrambi. PULIRE DAL BASSO VERSO L’ALTO : la spiegazione è molto semplice e intuibile. Se cominciamo la nostra opera di pulizia dai ripiani più bassi, ad esempio i pavimenti, per terminare con le mensole più alte, molto probabilmente provocheremo la caduta di polvere e briciole sulle superfici lavate. Procediamo quindi dall’alto, tenendo per ultime le piastrelle del pavimento.

: la spiegazione è molto semplice e intuibile. Se cominciamo la nostra opera di pulizia dai ripiani più bassi, ad esempio i pavimenti, per terminare con le mensole più alte, molto probabilmente provocheremo la caduta di polvere e briciole sulle superfici lavate. Procediamo quindi dall’alto, tenendo per ultime le piastrelle del pavimento. IGNORARE GLI ELETTRODOMESTICI : lavatrici e lavastoviglie non sono autopulenti, e necessitano perciò di manutenzione e pulizia periodiche. Possiamo effettuare lavaggi a vuoto con anticalcare, nel caso della lavatrice, o con aceto bianco per la lavastoviglie. Queste accortezze aumenteranno la loro longevità, garantendo lavaggi più efficaci.

: lavatrici e lavastoviglie non sono autopulenti, e necessitano perciò di manutenzione e pulizia periodiche. Possiamo effettuare lavaggi a vuoto con anticalcare, nel caso della lavatrice, o con aceto bianco per la lavastoviglie. Queste accortezze aumenteranno la loro longevità, garantendo lavaggi più efficaci. USARE LA CANDEGGINA PURA : nonostante il suo alto potere disinfettante e sgrassante, la candeggina va centellinata, e accuratamente diluita in acqua. Inoltre, risulta corrosiva per superfici porose come il legno o la pietra.

: nonostante il suo alto potere disinfettante e sgrassante, la candeggina va centellinata, e accuratamente diluita in acqua. Inoltre, risulta corrosiva per superfici porose come il legno o la pietra. TRASCURARE L’ASPIRAPOLVERE: anche questo prezioso elettrodomestico ha bisogno di una meticolosa manutenzione. Il tubo di aspirazione e i filtri possono intasarsi di peli, polvere e altri residui, rendendo la sua funzione quasi superflua. Cerchiamo quindi di mantenerlo più efficiente possible!

