Oroscopo Branko del 18 settembre: le previsioni di questa domenica. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il weekend arriverà per voi accompagnato da pace e gioia, in una giornata che sarà caratterizzata anche da emozioni e sentimenti, ma questa volta, accompagnati da maggiore gioia e ottimismo. È il momento tanto atteso per godersi la famiglia e la compagnia dei propri cari, con grande felicità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Dopo il crollo emotivo del giorno prima, oggi vi aspetta una giornata molto più positiva, felice o fortunata. I pianeti sono più armoniosi e ti invieranno le loro migliori energie, quindi a volte avrai la sensazione che il destino, o qualche essere di luce, sembra proteggerti o aprire le strade verso la felicità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Si apre per te un weekend molto felice e positivo in cui vivrai momenti davvero piacevoli e piacevoli nella vita intima, anche se allo stesso tempo ti andranno molto bene anche questioni legate al lavoro o ad altri tipi di attività. o relazioni. Adempimento dei desideri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Pace e gioia torneranno nel tuo essere e nella tua vita dopo una settimana in cui non ti sei sentito troppo bene dal punto di vista emotivo. Ma dopo alcuni giorni di introversione, ora torni in vita e trovi le tue relazioni più felici per trascorrere una giornata piena di pace, armonia, amore e felicità.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con solo un po’ della tua parte, ti aspetta un weekend molto fortunato, e da un lato, oggi ti sentirai molto bene e pieno di ottimismo, ma allo stesso tempo avrai la sensazione di navigare con il vento a tuo favore e che tutto tende ad andare come vorresti di più. Ottimo per un viaggio di piacere.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Nella tua vita arrivano cambiamenti positivi, nuove illusioni, forse un nuovo amore o rivitalizzare una relazione importante. Questa è una giornata positiva e promettente che non dovresti sprecare, ideale per uscire e socializzare, o per inseguire quei sogni che rimandi sempre per dopo. Questo è il tuo momento, devi ricordarlo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questo sarà un giorno ideale per interagire con i tuoi cari, coltivare le tue migliori amicizie e goderti momenti molto piacevoli in cui puoi trovare pace e felicità allo stesso tempo. Dopo una settimana turbolenta piena di alti e bassi, il destino ti regala questo giorno in cui tanti sogni si avvereranno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Dall’esterno sarà per te una buona giornata, ricca di attività e di stimoli, ideale per viaggiare o svolgere attività sportive, tuttavia dentro non ti sentirai proprio bene, una delusione sentimentale o con una persona che hai amato molto, vissuta recentemente, ti porterà a provare una grande tristezza.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi le stelle saranno in armonia e questo ti farà sentire pieno di vita e con un grande spirito di avventura, voglia di viaggiare, fare cose nuove o conoscere nuove persone. Questo è un giorno in cui puoi fare ciò che più desideri o stare con le persone che ami di più, devi solo fare un po’ della tua parte.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi sembrerai solo, o nel tuo caso con le persone di cui hai più fiducia e intimità, il tuo stato emotivo non è buono perché hai appena vissuto una delusione o sei nel processo. Adesso devi ricostruirti, pensa che se qualcuno ha lasciato la tua vita è perché non ti faceva comodo o non era come pensavi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Continuerai a essere immerso in una vena di ottimismo o idealismo che ti stimolerà a mostrare grande attività e fare molte cose, sia nel tuo lavoro che nella tua vita intima. Questa sarà per te una giornata buona e fruttuosa in cui tirerai fuori il meglio di te come persona, ideale per viaggiare e relazionarsi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Dopo una giornata difficile, oggi riacquisterai la speranza e cercherai nuovi modi per realizzare i tuoi obiettivi materiali e umani. I pianeti si trovano in una situazione molto più armoniosa e questo ti darà la forza di voltare le spalle ai cattivi presagi e di fidarti di nuovo della tua vittoria finale.

