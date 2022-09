Giulia Salemi, sta uscendo di tutto | Verità scottanti: non si salva nessuno

La showgirl Giulia Salemi sta per iniziare un nuovo percorso, ma l’eco torbido del passato torna a farsi sentire.

Recentemente arruolata da Alfonso Signorini nel ruolo di social-blaster per il prossimo “GF Vip”, Giulia Salemi sta vivendo un momento di intensa gratificazione professionale. Nonostante i pettegolezzi, che vedrebbero la nascita di un nuovo triangolo televisivo tre lei, Soleil Sorge, e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, la giovane showgirl di origine persiana smentisce le illazioni e conferma la solidità della coppia.

Pretelli e Sorge, infatti, avranno il ruolo di host nello spin-off “GF Vip Party“, e collaboreranno perciò fianco a fianco durante la durata dell’intero reality. Tra Giulia e Pierpaolo l’amore è sorto proprio grazie alla casa di Cinecittà, in cui si sono fiutati, e in seguito innamorati. Il futuro sembra sorridere alla bella showgirl, che però nel passato ha denunciato episodi di razzismo e discriminazione.

Giulia Salemi l’ha confessato: “Mi sono sentita diversa”

A “Superguida TV” la showgirl ha raccontato cosa l’ha spinta a scrivere il suo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato“. L’excursus nel suo passato è doveroso: il percorso che l’ha portata alla celebrità non è stato sempre lineare e privo di asperità. Nella sua infanzia ha infatti dovuto confrontarsi con i pregiudizi e gli stereotipi legati alla sua etnia.

Giulia Salemi ha confessato: “Purtroppo sono stata presa di mira anche da un gruppo e ne racconto un aneddoto all’interno del libro. Ora a Milano essere straniera è un vanto ma da bambina me ne vergognavo perché ero considerata un’extracomunitaria. A scuola poi non mancava l’occasione per sottolineare questa mia diversità. Ero sempre alla ricerca dell’approvazione degli altri…”.

Anche la separazione dei genitori ha creato un trauma non indifferente per la giovane, intenta a ricercare nel frattempo la sua identità: “Ho raccontato anche le vicissitudini familiari e la separazione dei miei genitori. Mi sono trovata catapultata nel mondo degli adulti mentre le mie amiche vivevano la loro spensieratezza. E poi ho voluto raccontare degli amori sbagliati ma soprattutto delle disavventure sentimentali. Ho scritto questo libro adottando un linguaggio ironico anche se le mie fan mi hanno confessato di aver riso ma anche di aver pianto leggendo il libro. Si sono emozionate perché mi sono aperta come mai avevo fatto prima. Ogni capitolo ha un risvolto positivo perché il mio intento è spronare e indurre alla riflessione”.

Il cioccolato, infine, si rivela lo strumento ideale per superare ogni delusione, come anticipato da Giulia Salemi nel titolo del suo libro: “Il cibo è sempre stato per me una valvola di sfogo. Sai, gli uomini vanno e vengono, portano gioia ma anche dolore. La cioccolata invece è una delle poche certezze della mia vita, mi regala gioia e mi strappa il sorriso. Se un uomo non può dare felicità, almeno ci pensa la cioccolata!“.

