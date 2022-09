Emma Marrone, “Non è la verità”: retroscena doloroso, è stata costretta a rompere il silenzio

La cantante salentina si è lasciata andare a una confessione inedita. Momenti di dolore per Emma Marrone: ecco cosa succede

Cantante salentina dalla voce graffiante ed emozionante, Emma negli anni si è costruita, passo dopo passo, una solida carriera. Emersa grazie ad Amici di Maria de Filippi, è riuscita a ritagliarsi il suo posto nel mondo degli artisti e a conquistare un grande pubblico, che le sta sempre vicino e le è sempre fedele.

Nelle ultime settimane, Emma ha vissuto un enorme dolore, la perdita del padre. Questa vicenda ha profondamente scosso il pubblico della cantante, che conosceva il padre della cantante poiché salito diverse volte con lei sul palco. Per Emma non è però la prima volta che ha a che fare con la malattia: ecco le sue parole.

Emma Marrone, “Non potevo farlo”

Proprio poco prima di presentarsi ai casting di Amici, Emma Marrone ha ricevuto una delle peggiori diagnosi che si possano ascoltare. Era il 2009 e aveva solo ventiquattro anni quando la notizia del tumore all’utero e alle ovaie le ha stravolto la quotidianità: senza paura, però, si è fatta operare d’urgenza e ha segnato un primo punto a suo favore in questa lunga lotta.

Ad Amici ci è poi entrata ed ha anche vinto, riuscendo a realizzare uno dei suoi più grandi sogni di sempre. Due anni dopo, però, si sottopone a un secondo intervento, durante il quale le vengono asportate una tuba e un ovaio. Gli anni passano poi in fretta tra successi e soddisfazioni, quando nel 2019 ripiomba una nuvola nera, con il suo annuncio: “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi, grazie e state sereni davvero“. Emma si fa quindi operare di nuovo, per poi annunciare di aver definitivamente sconfitto il cancro.

Nel corso della prima intervista dopo la dipartita del padre, Emma Marrone ha rivelato che ha sempre voluto e dovuto dire la verità ai suoi fan. “Una persona come me non può sparire da un giorno all’altro senza dare spiegazioni. Quando mi sono dovuta fermare l’ultima volta perché mi ero di nuovo riammalata e dovevo assolutamente intervenire nel minor tempo possibile io stavo lanciando un disco” ha detto a Novella 2000. Emma Marrone, poi, l’ha fatto per un preciso motivo: per non vedere sui giornali “titolacci e illazioni” che non hanno nulla a che vedere con la verità. “Non volevo creare allarmismi“, ha concluso.

The post Emma Marrone, “Non è la verità”: retroscena doloroso, è stata costretta a rompere il silenzio appeared first on Ck12 Giornale.