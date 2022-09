Capelli deboli | Se li hai rovinati hai sicuramente questa brutta abitudine: non farlo più

Un gesto quotidiano può danneggiare i capelli in modo definitivo. Nessuno ci pensa, ma fa molto male: smetti subito

La cura dei capelli è uno dei momenti fondamentali della routine di bellezza di qualsiasi persona. Sebbene storicamente sia associata di più al genere femminile, in realtà negli ultimi anni sempre più uomini stanno iniziando a prendersi cura della propria chioma, che sia essa lunga o corta. I capelli sono infatti uno dei primi aspetti che si notano di una persona ed averli in forze e in salute è un aspetto positivo.

Proprio perché si è così attenti al loro aspetto e stato di salute, però, è necessario conoscere i gesti e le azioni che possono peggiorarne la condizione. C’è uno in particolare che viene fatto quotidianamente da moltissime persone ma che, a lungo andare, li danneggia in modo permanente.

Cura dei capelli: attenzione alla coda

Innanzitutto, i capelli sono costituiti da fibre molto delicate e che si spezzano facilmente. Sia da asciutti ma soprattutto da bagnati, quindi, vanno trattati con dolcezza e delicatezza e questo vale per ogni gesto che si compie. Uno dei più scorretti è quello dello spazzolarli con vigore, poiché si pensa che si snoderanno con più facilità: questo gesto è uno stress per le fibre dei capelli, che saranno più propense a spezzarsi e a creare doppie punte.

Un’altra azione molto “pericolosa” è quella della coda di cavallo. Comoda e pratica, va eseguita con alcune consapevolezze, per evitare che i capelli si rovinino per sempre. Innanzitutto, bisogna scegliere elastici rivestiti e flessibili, magari in spugna o in tessuto: evitate completamente gli elastici in gomma o in plastica poiché tendono a spezzare i capelli.

In secondo luogo, la coda non va affatto stretta in modo eccessivo: questo tira eccessivamente i capelli, che saranno sottoposti a uno stress fisico non indifferente. Questa azione può causare anche mal di testa: per “recuperare” i capellini che escono dall’elastico si possono usare prodotti per lo styling come gel o lacche.

Un altro segreto per mantenere i capelli in salute è quello di variare frequentemente l’acconciatura: se si fa una coda di cavallo stretta tutti i giorni, allora questa sarà estremamente dannosa. Se, però, la si riserva per le occasioni in cui è strettamente necessaria, come quando si fa sport, e nel resto del tempo si opta per soluzioni morbide e delicate, allora l’impatto sui capelli sarà sicuramente minore.

