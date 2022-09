Can Yaman, la RAI tenta di tutto per fermarlo | Decisione dell’ultimo minuto: cambia tutto

È uno degli attori più amati del periodo, Can Yaman. La RAI, però, ha preso dei provvedimenti incredibili: vuole provarci

Se si dovesse per forza indicare uno dei nomi e dei volti più attesi della stagione televisiva 2022/2023, il nome di Can Yaman ci sarebbe sicuramente. Attore dalla bellezza travolgente, il suo fascino e il suo modo di fare posato ed elegante ha conquistato tutti ancora prima di raggiungere il successo di cui oggi gode. Per lui, il 2023 si preannuncia ricco di appuntamenti ed occasioni: tra pochissimo, sarà su Canale5 in “Viola come il Mare”, con Francesca Chillemi.

Nelle ultime ore, però, la RAI ha preso consapevolezza di ciò che questa serie tv significa per i propri palinsesti. La decisione è arrivata nel giro di pochissimi minuti: per un altro amatissimo attore, è squillato il telefono con urgenza.

Can Yaman, la RAI propone Guanciale

Una delle serie tv su cui Canale5 punta di più, per la stagione televisiva 2022/2023, è sicuramente Viola come il Mare. Con Can Yaman e Francesca Chillemi, la fiction ha raccolto moltissimi consensi ancora prima di iniziare: la bellezza dei due protagonisti, infatti, segna già un punto a favore. L’attesa è infatti altissima e i fan dei due attori non vedono l’ora di vederli all’opera: per la Chillemi, è la prima fiction su Mediaset.

Nelle ultime ore, la RAI non ha potuto fare a meno di annusare e notare l’entusiasmo con cui il pubblico attende la prima puntata di Viola come il Mare. Sebbene sia impossibile prevedere con precisione i risultati di share, è praticamente sicuro che almeno nelle prime puntate farà il botto. Proprio per evitare che la serata in cui Canale5 trasmette la fiction con Can Yaman sia per Rai1 una sconfitta epica, quindi, la rete ha preso una decisione improvvisa.

Ad essere coinvolto nel cambio di programma è Lino Guanciale, la cui terza stagione de “La Porta Rossa” era prevista per il 2023. Rai1, però, ha cambiato tutto: la serie tv è stata anticipata ad ottobre 2022 ed, in particolare, andrà in onda proprio di venerdì, a partire dal 28.

Secondo #Gente, la serie tv #LaPortaRossa3 anticipa la messa in onda (inizialmente prevista nel 2023) e sarà trasmessa su Rai 2 da venerdì 28 ottobre.

Dunque sfiderebbe le ultime puntate di #ViolaComeIlMare. #LinoGuanciale #GabriellaPession #ValentinaRomani #LaPortaRossa pic.twitter.com/SEc1BJxMg9 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 14, 2022

Le prime puntate dell’attesissima terza stagione de La Porta Rossa sfideranno quindi la serie tv evento di Can Yaman, in onda alla stessa ora su Canale5. Per scoprire se la decisione sia vincente, però, non ci resta che aspettare.

