Aldo Montano | Un lutto difficile: “È stato un colpo al cuore”, ci vorrà tempo

Nel passato dell’atleta Aldo Montano pesa un terribile trascorso: ecco le parole della storica ex fidanzata.

Lo schermidore pluripremiato Aldo Montano è stato una delle figure più iconiche ed amate durante la sesta edizione del format “GF Vip”. Posato e dotato di innato fair-play, l’atleta ha conquistato il pubblico italiano, donando grazie al suo carisma nuovo fregio alle medaglie vinte ad Atene nel 2004.

Attualmente sposato con la giovane atleta e modella Olga Plachina, con cui ha costruito la famiglia, Aldo Montano ha davanti a sé un futuro luminoso e prospero. Nel suo passato, però, l’eco di pesanti vicissitudini rimbombano ancora, come conferma l’ex compagna Antonella Mosetti.

Aldo Montano, il passato torna a bussare

Ben prima del patinato matrimonio con Olga Plachina, lo schermidore Aldo Montano aveva intrattenuto una relazione con la showgirl Antonella Mosetti. La coppia, sorta nel 2007, è rimasta coesa e unita fino al 2012 e, nel frattempo, la soubrette ha vissuto un pesante lutto. Antonella Mosetti ha così commentato la partecipazione dell’ex al format di Alfonso Signorini, dichiarandosi delusa per le parole a lei riservate dall’atleta: “Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?“. L’atleta avrebbe infatti minimizzato i suoi trascorsi con lei, relegandoli ad una parentesi momentanea.

In effetti la coppia ha vissuto diversi momenti traumatici, inclusa la perdita di due figli. La showgirl ha infatti ricordato: “Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo invece un colpo al cuore… Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornata a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare…”.

Sebbene i due sembrino rimasti in buoni rapporti, il pesante trascorso sembra aver segnato le loro vite in modo inenarrabile. Al momento la showgirl compare sui social più sensuale e provocante che mai, sfoggiando un fisico scolpito e un’abbronzatura da copertina: il suo passato è ormai alle spalle, e si gode l’evoluzione della figlia Asia, avuta dall’ex marito Alessandro Nuccetelli.

Aldo Montano, invece, ha appeso il fioretto al chiodo, e si gode la tranquillità del nido familiare. Arriverà il tempo per un confronto televisivo tra i due?

