Test Logica | 6 bicchieri d’acqua e 1 mossa a disposizione: vuoi provarci?

Sul tavolo ci sono 6 bicchieri d’acqua ma avrai una sola mossa a disposizione per risolvere il test logica. Ce la farai?

Questo Test logica è dedicato agli appassionati del genere e dovrai essere molto abile per risolverlo. Scopriamo insieme le regole per trovare la soluzione.

Per risolvere test e quiz occorre avere ben presente l’obiettivo. Come nella vita, non bisogna perdersi in ragionamenti inutile ma andare avanti per la propria strada. Gli appassionati di Sudoku ed enigmistica, possono trascorrere molto tempo per tentare di completare la griglia di numeri o il cruciverba.

Nei test logica c’è un tempo limitato da rispettare e oggi avrai solo 5 secondi. Sarai in grado di farcela? Alcune persone vanno immediatamente sotto stress quando sanno di avere poco tempo. Procurati un cellulare e imposta il countdown, non sarà facile ma devi almeno provarci. Ora concentrati e osserva bene la figura in alto: hai una mossa a disposizione per alternare i bicchieri pieni d’acqua a quelli vuoti, come puoi fare? Inizia subito.

La soluzione del test logica

I test di logica e i rompicapo sono così amati perché le persone si vogliono mettere sempre alla prova in giochetti come questo per testare il proprio quoziente intellettivo. Poco importa la cultura, dovrai possedere una mente elastica e flessibile, in aggiunta essere velocissimo. Sei riuscito a risolvere? Vediamo se hai trovato la soluzione corretta.

Avevi 5 secondi e una sola mossa a disposizione per alternare i bicchieri pieni a quelli vuoti. Forse hai pensato di spostare i bicchieri e hai fatto un grande errore. Infatti era sufficiente alzare il secondo bicchiere d’acqua e versarla nel quinto! In tal modo il secondo bicchiere sarebbe rimasto vuoto, mentre il quinto pieno d’acqua avrebbe creato la sequenza alternata corretta.

Se sei riuscito a risolvere in 5 secondi sei stato velocissimo e intuitivo. Spesso infatti occorre un’intuizione immediata magari fuori dagli schemi, che ti fa giungere alla soluzione in pochi secondi. Se non ci sei riuscito, potrai continuare a giocare e a testare le tue abilità, fino a diventare un campione. In bocca al lupo!

