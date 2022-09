Oroscopo Paolo Fox di sabato 17 settembre: ottima giornata per sentimenti e famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è un giorno in cui avrai la fortuna di gestire il tuo intelletto e le tue emozioni a tuo piacimento, in modo da assistere ad azioni inaspettate che potrebbero apparire durante la giornata con intuizione e ingegno. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui avrai ingegno e intuizione, che daranno equilibrio al tuo mondo emotivo. AZIONE: è una giornata in cui pragmatismo e riservatezza ti aiuteranno nelle tue notizie aziendali e personali. FORTUNE: È un giorno per bilanciare le tue sfide davanti a questioni del passato e generosità con persone conosciute.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui dovresti segnare i tuoi obiettivi luminosi in base alle tue emozioni e sensibilità; e per questo è importante che aiuti le persone che hanno bisogno di te. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui la tua sensibilità ti aiuterà a portare gioia al tuo partner e ai tuoi cari.AZIONE: è un momento in cui dovrai alleggerire le tue questioni scadute e così sarai in grado di raggiungere con successo i tuoi obiettivi. FORTUNA: è un giorno in cui dovresti dare l’affetto che hai già ricevuto prima alle persone coinvolte.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui i tuoi progetti saranno armoniosi ed equilibrati. Evita di correre e avrai una maggiore fortuna nelle tue esibizioni. Noterai un ottimo accompagnamento da parte di amici e persone fidate. SENTIMENTI: È un giorno per gettare le basi per progetti comuni con persone di fiducia. AZIONE: è una giornata in cui potrai occuparti dei progetti familiari, principalmente per snellirli e organizzare con entusiasmo i tuoi sogni. FORTUNE: è una giornata per beneficiare delle basi che hai elaborato ogni giorno nei tuoi obiettivi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è importante che i tuoi obiettivi siano organizzati con calma e con amici fidati. Le risorse devono essere equilibrate ei profitti equilibrati. Evita di sognare senza avere i piedi per terra. SENTIMENTI: oggi sentirai di aver bisogno di pianificare i tuoi obiettivi con amici intimi e familiari. AZIONE: è una giornata in cui la tua perseveranza e il tuo buonumore ti aiuteranno a dare il meglio di te. FORTUNE: Sarà un giorno in cui i tuoi sogni diventeranno realtà se sarai ottimista e gentile con gli altri.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi la cosa più importante sarà il modo pratico e benefico di aiutare gli altri. Il tuo grande equilibrio aiuterà gli altri. Evita disagi dovuti al grado di partecipazione di ciascuno ai progetti. SENTIMENTI: È un momento molto speciale per concretizzare i sogni che avevi in ​​mente da un po’ di tempo. AZIONE: è tempo di usare la tua professione come una catapulta verso l’unione con persone che la pensano allo stesso modo per realizzare insieme ciò che proponi. FORTUNA: È il momento di usare la tua generosità e imparare a distribuire la tua abbondanza con equilibrio. Non fare nulla alla leggera, pensa e analizza tutto con calma poiché hai il diritto di farlo. Metti in ordine ciò che è relativo a carte e conti. Pensa oggettivamente a ciò che ti propongono sia a livello sentimentale che materiale. Non eccitarti troppo per non soffrire in seguito di delusioni o frustrazioni.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è il momento di sfruttare al meglio il tuo potenziale per aiutare le persone a te vicine. La tua grande vitalità mostrerà un carattere forte che devi moderare. Avrai cambiamenti nella tua vita romantica di coppia. SENTIMENTI: oggi è un giorno per avvicinarsi ai propri cari e offrire in abbondanza il proprio affetto e la propria simpatia. AZIONE: noterai che è un giorno in cui la tua capacità di generosità sarà la chiave affinché il tuo modo originale di creare sia la tua grande risorsa. FORTUNE: devi divertirti a dividere il tempo tra le tue azioni personali e il tempo che dedichi ai tuoi cari. Ti ritrovi ora a infrangere vecchie abitudini e usanze. Esci dalla routine e dal comune. All’inizio potrebbe essere un po’ imbarazzante, ma ti divertirai più tardi. Si stabilisce un equilibrio adeguato tra la vostra sicurezza economica e il vostro mondo emotivo, intimo e familiare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui devi usare il tuo pragmatismo e la tua responsabilità in materia di amicizie e progetti comuni. È necessario risolvere i problemi scaduti ed evitare la fatica accumulata. SENTIMENTI: È un momento per incontrare gli amici del passato che ami molto e che ti aiutano a sentirti positivo. AZIONE: oggi è un giorno per risolvere problemi del passato e godere dell’unione e della gioia delle persone di cui ti fidi e/o del tuo partner. FORTUNE: è un giorno per mantenere la calma prima del proprio benessere e riposo. In questo modo puoi finire le questioni scadute. Ora sarai molto motivato ad andare avanti in tutto ciò che è correlato al tuo lavoro o alla tua professione. L’energia planetaria ti spingerà a portare a termine i piani che avevi sospeso. Ti guarderai dentro e lavorerai su quegli aspetti negativi della tua vita e li supererai.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà una giornata in cui è importante stabilire idee e progetti di beneficenza con gli amici più cari. Aiutare le altre persone sarà essenziale e bilanciare emozioni e intelletto. SENTIMENTI: Devi mantenere i segni di affetto verso gli altri, che ti hanno già mostrato in più occasioni. AZIONE: è una giornata in cui dovrai lavorare con fermezza con amici fidati affinché i progetti siano positivi e tu metta le basi per dopo. FORTUNA: è un giorno per dare agli altri l’amore e il sostegno che ti hanno offerto, una volta.La tua creatività è esaltata e il tuo istinto è orientato a farti conoscere. Mostra i tuoi talenti nelle loro diverse forme o modi di espressione come la pittura, il canto, la musica, la danza o la poesia. Esplora ciò che cattura la tua attenzione e vedrai che ci riuscirai.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi sei in una giornata molto interessante per divertirti a pianificare gli obiettivi con gli amici e/o con il tuo partner e divertirti a realizzare parte dei tuoi sogni tanto agognati. SENTIMENTI: È un giorno per impegnarsi con quella persona che ti fa sentire diverso. AZIONE: sarà una giornata in cui la tua generosità sarà molto evidente e aiuterai tante persone che ti sono vicine. FORTUNE: È un momento in cui puoi mantenere le basi dei tuoi obiettivi con uno spirito aperto e positivo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata molto interessante per divertirti a pianificare gli obiettivi con gli amici e/o con il tuo partner e divertirti a realizzare parte dei tuoi sogni tanto agognati. SENTIMENTI: È un giorno per impegnarsi con quella persona che ti fa sentire diverso. AZIONE: sarà una giornata in cui la tua generosità sarà molto evidente e aiuterai tante persone che ti sono vicine. FORTUNE: È un momento in cui puoi mantenere le basi dei tuoi obiettivi con uno spirito aperto e positivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è il momento in cui dovrai raggiungere accordi vantaggiosi per le persone che mantengono accordi in comune. È importante evitare malintesi dovuti alle cifre. SENTIMENTI: è una giornata per parlare rilassati di beni comuni, per bilanciare ciò che corrisponde a ciascuna persona coinvolta. AZIONE: Dovresti mantenere il patrimonio comune in modo equilibrato con le persone coinvolte. Evita le incomprensioni e usa il tuo “savoir faire”. FORTUNE: è una giornata in cui potrai parlare con le persone coinvolte di questioni economiche e affari che ti uniscono, in modo positivo e sereno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi dovresti tenere le cose aggiornate per usare la tua agilità e simpatia nelle tue attività. La generosità è la chiave di questo giorno. E riescono anche a fare accordi veloci e altruistici. SENTIMENTI: oggi sentirai che è una giornata molto benefica per sentirti vicino ai tuoi cari e avere piacevoli incontri. AZIONE: È un momento per godersi la calma e, allo stesso tempo, la gioia di amicizie strette e divertenti che allietano la tua giornata e ti fanno sorridere. FORTUNE: potrai usare la tua vitalità per acciaccare posizioni alle persone che hanno accordi e patti con te.

