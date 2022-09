Oroscopo Branko del weekend 17 e 18 settembre: le stelle su amore e fortuna. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – preparatevi mentalmente perchè in autunno avrete parecchie sfide da affrontare, e non tutte saranno proprio semplici.

Toro – la situazione per i nati sotto questa stella non è mutata rispetto alla scorsa settimana. Attenzione perchè quello che non sembrava essere possibile potrebbe invece accadere nei prossimi giorni.

Gemelli – l’astrologo consiglia di evitare scontri e confronti che tanto non vi porteranno da nessuna parte

Cancro – la prossima settimana potrebbe essere molto fortunata per quanto riguarda l’amore. Ricordatevi che pure un’avventura del tutto casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – questo è un periodo davvero d’oro per quanto riguarda il lavoro e soprattutto gli affari. Attenzione perchè ciò che stavate cercando lo troverete a breve.

Vergine – non cadete nelle provocazioni se non volete mettere a rischio la vostra storia d’amore. Rilassatevi un po’ perchè svveertirete un po’ troppa stanchezza.

Bilancia – nessuno come voi riesce a risolvere situazioni di contrasto grazie alla vostra innata diplomazia.

Scorpione – nei prossimi gironi c’è la concreta possibilità che facciate incontri interessanti. Poca fortuna negli affari.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – state affrontando un periodo di forte stress dopo le vostre meritate vacanze. Non preoccupatevi per questioni legate al lavoro e alle vostre finanze.

Capricorno – tutto filerà come l’olio nei prossimi giorni. In amore è arrivato il momento di buttarvi.

Acquario – siete giovani ed in questo periodo state cercando una sistemazione. Vagliate le offerte e decidete quanto prima.

Pesci – riflettete molto in questo weekend prima di prendere decisioni coraggiose, soprattuto nel lavoro.

