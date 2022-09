Oroscopo Barbanera di sabato 17 settembre: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Una persona si presta a darvi una mano, proprio nel momento del bisogno e per di più anche gratis. Merito del sestile lunare con papà Giove!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se state cercando un’occupazione, prima spedite il curriculum, ma poi non aspettate di essere richiamati: fatevi sentire per dimostrare il vostro interesse.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Occhio alla mancanza di tatto, causata dai capricci di Venere con Marte! Ma la bianca Signora, Giove e Mercurio vi offriranno ottime chance lavorative!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Volete essere riservati e non dare troppo nell’occhio, ma quando vi accorgete della prepotenza di qualcuno, non riuscite a non esplodere.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Un amico vi vuole coinvolgere a tutti i costi in una sua idea. Non negategli la vostra compagnia e soprattutto il vostro apporto prezioso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Noncuranti di una piccola perdita finanziaria, con la disarmonia tra Venere e Marte, vi indurrete a pensare che non avreste potuto farci nulla.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Fascino in arrivo, considerata la perfetta armonia lunare con Mercurio. Una persona sembra voler fare la vostra conoscenza… non restate lì impalati!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Avete dimenticato di fare un regalo ad un amico? Forse siete ancora in tempo per rimediare. Certo, però, vi servirà anche una buona scusa.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Potete fare a meno delle lodi, seppur le avreste desiderate, ma non della certezza che le cose che avete compiuto siano a fin di bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con le promozioni trovate online, potete risparmiare qualcosa, ma sarebbe ancora meglio se acquistaste ciò che vi serve in negozi di fiducia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’allegra Luna in Gemelli vi tiene compagnia, e vi incita al lieto vivere e alla spensieratezza. Per una volta tanto potete lasciarvi andare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Qualcuno fa il doppio gioco e non vedete l’ora di coglierlo in fallo. Purtroppo con la vista annebbiata dalla disarmonia lunare, non sarà facile!

