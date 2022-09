“È caduta ai miei piedi!”: confessione spiazzante da Francesco Facchinetti, ecco com’è scoppiata la passione

Il cantante Francesco Facchinetti si espone: la sua storia d’amore è iniziata in modo incredibile.

Sin dagli esordi in campo discografico, Francesco Facchinetti si è presentato al pubblico con allure spumeggiante e sguardo pulito. Figlio d’arte ed ex fidanzato della soubrette Alessia Marcuzzi, da cui ha avuto il primo figlio, il cantante è incastonato negli annali dei tormentoni italiani grazie alla sua hit “La canzone del capitano“.

Negli anni Francesco Facchinetti ha ampliato le sue attività, investendo nell’imprenditoria e nel mondo dello scouting di talenti. Dopo la chiacchierata relazione con Alessia Marcuzzi, il performer sembra aver trovato la stabilità a fianco della modella e aspirante soubrette Wilma Helena Faissol. Il loro rapporto è iniziato in modo quanto meno inusuale: scopriamo com’è scoccata la scintilla tra i due.

Francesco Facchinetti non ha dubbi: l’amore gli è caduto tra le braccia

L’intraprendente Francesco Facchinetti ha trovato l’amore sotto le spoglie di un’affascinante brasiliana di origine libanese, ereditiera del re dei dentisti in madre Patria. A sua volta laureata in odontoiatria, la bella Wilma ha scelto di studiare recitazione a New York, per poi cimentarsi nel mondo delle pubbliche relazioni.

Francesco e Wilma si sono uniti in matrimonio nel 2014 a Mariano Comense, prediligendo il rito civile. Dalla relazione sono nati due figli: Leone, nel 2014, e Liv, nel 2016. La coppia sembra brillare di luce propria, e Francesco Facchinetti ha rievocati i tempi del loro primo incontro: “Io in Italia, lei in Brasile, avevamo un amico in comune e insieme stavamo organizzando un viaggio a Marrakech. Mi era simpatica, a un certo punto siamo usciti dal gruppo di WhatsApp e abbiamo cominciato a scambiarci messaggi tra di noi. Lei è arrivata a Marrakech, è entrata in casa, è inciampata ed è caduta stesa ai miei piedi. Letteralmente. Io, dal giorno dopo, ho avuto la febbre a 40 e ho passato la vacanza a letto. Lei mi faceva da infermiera…“.

I due sposini avevano già dei figli dalle precedenti relazioni, ma questo non ha impedito loro di costruire una famiglia compatta e coesa. Francesco ha dichiarato a proposito a Vanity Fair: “Immagino che, vista da fuori, una famiglia così sembri roba da matti ma per noi non lo è, è la nostra realtà. Io, del resto, vengo da una situazione simile. Mio padre ha avuto cinque figli da tre donne diverse, per me sono tutti fratelli e sorelle. Certo, ci sono state delle mancanze, di fatto io sono cresciuto senza padre. Infatti sono stato un ragazzo caratteriale, con qualche scompenso, ma questo non ha mai intaccato il mio amore per il gruppo, anzi. Il gruppo ti rende più forte…“.

The post “È caduta ai miei piedi!”: confessione spiazzante da Francesco Facchinetti, ecco com’è scoppiata la passione appeared first on Ck12 Giornale.