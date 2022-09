Canale5 | “È scoppiata una rissa”: momenti di panico, non riuscivano a contenerlo

Durante le riprese di uno dei programmi più amati di Canale5, è scoppiata una rissa che ha mandato in confusione tutti. Ecco cos’è successo

Anche per Canale5, lunedì 12 settembre è ufficialmente iniziata la nuova stagione televisiva 2022/2023. Dopo due anni dominati dalle regole e dalle restrizioni per la pandemia di Sars-CoV-2, finalmente anche in TV sembra tornata la normalità, con i programmi che più sanno far emozionare e divertire le persone.

Tra gli attesissimi ritorni e le sorprendenti novità, quelli in corso sono giorni frenetici. Durante le registrazioni di uno dei programmi più amati, però, il conduttore si è trovato a dover gestire l’inaspettato: è scoppiata una rissa.

Canale5, Enrico Papi lo ammette

Uno dei programmi più storici di Mediaset è sicuramente Scherzi a Parte. Pur cambiando spesso, nel corso degli anni, studio e conduttore, la sua anima è rimasta sempre a quella: organizzare scherzi apersonaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della televisione o dello sport e vedere la loro reazione. Tra critiche per scherzi eccessivi e complimenti per alcuni organizzati veramente ad hoc, è uno degli appuntamenti di Canale5 più attesi.

Anche per la stagione televisiva 2022/2023, a condurlo sarà Enrico Papi: dopo il successo incredibile della scorsa edizione, Canale5 ripropone il programma in una formula invariata. La data d’inizio sembra essere domenica 18 settembre e, come raccontato dal conduttore su Tv Sorrisi e Canzoni, anche il pubblico a casa sarà coinvolto: “Preparerò delle trappole (…), farò scherzi da cartone animato“.

Tra le vittime dei primi scherzi ci sono alcuni nomi molto in voga al momento, come il campione mondiale di corsa Marcell Jacobs o la giornalista Veronica Gentili. Immancabile, poi, la quota GF VIP con Aldo Montano, il cui scherzo è stato organizzato con la complicità dell’amico Manuel Bortuzzo. Direttamente dall’Isola dei Famosi, poi, coinvolto in uno scherzo sarà anche il vincitore Nicolas Vaporidis e, da La Pupa e Il Secchione, vittima sarà anche Federico Fashion Style: “Abbiamo reso inagibile il suo salone di Anzio, vicino Roma” ha rivelato, Papi.

Proprio durante le riprese, però, ci sono stati alcuni imprevisti. “C’è stata anche una rissa. E una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivano a controllarla neppure gli amici” ha rivelato Enrico Papi. Il conduttore ha anche aggiunto che spesso le vittime degli scherzi chiamano la polizia ancora prima che il programma riesca ad avvertirle che si tratta di uno scherzo. Insomma, sembra che l’adrenalina non mancherà: appuntamento al 18 settembre.

