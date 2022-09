Bianca Guaccero dice addio al passato | “Me ne sono andata”: dopo la delusione, cambia tutto

Attrice e conduttrice, Bianca Guaccero ha preso una decisione irremovibile per il proprio futuro. L’ha fatto davvero

Dopo il debutto al cinema con “Terra Bruciata” di Fabio Segatori nel 1999, per Bianca Guaccero la strada dell’attrice si è spianata. Nel giro di pochi anni, infatti, ha ricoperto importanti ruoli sia cinematografici che televisivi, alternando però anche esperienze come conduttrice.

Dopo aver affiancato Pippo Baudo nel Festival di Sanremo del 2008, è diventata famosa al pubblico della Rai soprattutto per Detto Fatto, che ha condotto dal 2019 sino alla sua chiusura, nel 2022. Dopo il fattaccio, però, per lei si è chiusa una parentesi di vita che mai avrebbe pensato: ora ha deciso, se n’è andata.

Bianca Guaccero ha cambiato città

La vera occasione televisiva di Bianca Guaccero arriva nel 2019, quando Rai2 le propone la conduzione di Detto Fatto. Il programma, nato con Caterina Balivo dieci anni prima, riempie il primo pomeriggio del secondo canale e fa compagnia ai telespettatori con racconti, tutorial e momenti divertenti. L’impegno è sicuramente notevole, ma lei riesce a renderlo suo e a legarsi al programma, fino a quel momento molto aderente alla figura di Caterina Balivo.

L’ultima edizione, del 2021/2022, non porta però molti ascolti e inizia a farsi chiara l’unica verità: il pubblico si è stancato e il primo pomeriggio di Rai2 ha bisogno di una ventata di novità. Detto Fatto, quindi, chiude i battenti il 5 maggio 2022, con una Bianca Guaccero visibilmente emozionata e grata per l’esperienza vissuta. Al suo posto, Rai2 ha proposto per il 2022/2023 Bella Ma’ con Pierluigi Diaco che, però, sta già ricevendo parecchie critiche.

Dopo la delusione lavorativa, Bianca Guaccero si è quindi concentrata su di sé e sulla sua famiglia. Dall’ex marito Dario Acocella, infatti, ha avuto una figlia, Alice. Oggi, Bianca e sua figlia hanno preso una decisione senza precedenti: si sono trasferite a Roma. A svelarlo è proprio lei sul proprio profilo Instagram: “Abbiamo cambiato città, quindi sarà il primo giorno di scuola qui a Roma nella sua nuova classe, con i nuovi compagni che ancora non ha conosciuto“.

Il cambio di vita è sicuramente significativo, soprattutto per la piccola Alice. Chissà che, però, dietro a questa decisione di vita si celi una motivazione lavorativa: d’altronde, del futuro di Bianca Guaccero non si sa ancora niente. Che abbia in serbo qualche nuovo progetto, da conduttrice o da attrice? Non ci resta che aspettare.

The post Bianca Guaccero dice addio al passato | “Me ne sono andata”: dopo la delusione, cambia tutto appeared first on Ck12 Giornale.