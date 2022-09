“Tornò dalla moglie!”: Katia Ricciarelli bastonata dall’amore, la scappatella finì malissimo

La soprano Katia Ricciarelli ha rispolverato i ricordi del passato: quella love story ha lasciato il segno su di lei.

La cantante lirica Katia Ricciarelli ha infiammato la curiosità e l’animo degli spettatori durante la sesta edizione del format “GF Vip”. Pupilla indiscussa di Alfonso Signorini, la soprano è finita più volte nell’occhio del ciclone a causa di alcune sue uscite piuttosto colorite.

Nel reality Katia Ricciarelli ha dato prova di grande carisma e umanità, compiendo però alcuni scivoloni diplomatici nei confronti delle giovani sorelle Selassiè e dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Amata e odiata dal pubblico, a sua volta la cantante ha vissuto grandi passioni: la più travolgente, come raccontato ai compagni di avventura, risale a quand’era giovanissima.

Katia Ricciarelli lo ammette: “Era sposato, lasciò la moglie…”

Durante la permanenza nel format di Canale 5, la cantante rodigina si è sbottonata con l’eterna amica-nemica Miriana Trevisan. Ben prima del lungo matrimonio con il presentatore Pippo Baudo, avvenuto nel 1986, la soprano era reduce da una lunga relazione con il tenore spagnolo José Carreras. “Lui era sposato e lasciò sua moglie per me. E’ stato un amore folle…“, ha ammesso candidamente Katia. La relazione clandestina, sorta quando entrambi avevano solamente 22 anni, si prolungò per ulteriori 13, nonostante i ripetuti tira e molla.

Ricorda la soprano: “Quando lo lasciai, lui tornò dalla moglie e fece anche un figlio… Ho sofferto, però, mi sono detta che era colpa mia…”. La relazione non si consolidò mai definitivamente, tant’è che Katia ammette: “Lui mi aveva detto che era finita con la moglie. In realtà, dopo anni che andavamo avanti così, lui aveva fatto un altro figlio…”.

Il momento di confidenze ha spinto Miriana Trevisan ad una considerazione in proposito: “È quell’amore di passione, quello che desideri ma non puoi avere. Si sente quando ne parli…”. E, di rimando, la cantante ha però ribadito: “L’amore più importante per me è sempre l’ultimo, quello della maturità. È quello che ti lascia una traccia più profonda.”. I riferimenti al suo matrimonio con Pippo Baudo, logicamente, sembrano non essere casuali. Dopo la loro separazione, avvenuta nel 2004, i rapporti tra gli ex coniugi si sono comprensibilmente raffreddati, salvo rinsaldarsi dopo anni di benefica lontananza.

