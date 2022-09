Test logica | 4 triangoli, 4 secondi: risolvi in un batter d’occhio

Prova a risolvere il test logica dei triangoli. Avrai 4 secondi a disposizione e se sei un campione, è il momento di dimostrarlo.

Passare il proprio tempo cimentandosi in un Test logica è un ottimo rimedio per staccare dallo stress. Questi indovinelli e quiz devono innanzitutto divertire e svagare, intanto però misureranno il tuo quoziente intellettivo.

Gli amici forse ti hanno sfidato per vedere chi tra voi è il più intelligente. Nei test di logica non occorre però solo l’intelligenza ma anche altre abilità, come ad esempio la velocità del ragionamento. la capacità logica e un intuito formidabile.

La risposta infatti va trovata in un batter d’occhio e non è così semplice per tutti. Per molti la matematica è un mondo oscuro e incomprensibile, per altri i numeri sono come dei da venerare. Di certo i numeri offrono una vasta gamma di giochi e test per mettere alla prova le nostre capacità.

Se sai ragionare velocemente, questa dote ti può aiutare nella risoluzione perché alcuni indovinelli contengono trabocchetti e trappole insidiose. Sei pronto per cominciare? Bene, concentrati e rilassati. Osserva bene la figura in alto: quale numero manca?

La soluzione del test logica triangoli

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. Il test logica non era complesso ma il poco tempo a disposizione lo rendeva comunque difficile, e tu ce l’hai fatta? Osserva ancora un attimo quei triangoli in sequenza.

I triangoli hanno i numeri ai vertici ed uno centrale. Osserviamo ad esempio il primo: alla base ci sono 2 e 2, mentre al vertice in alto c’è il numero 6. Al centro del triangolo troviamo il numero 8. La regola logica che unisce tutti questi numeri è questa: sottraendo il numero in alto a quello di sinistra e moltiplicandolo per quello di destra, si otteneva il numero centrale. Proviamo?

6-2= 4X2 = 8! Se applichi questa regola per tutti i triangoli, ti accorgerai che è la soluzione corretta! Perciò il numero mancante della sequenza di triangoli è il 3. Sei riuscito a risolvere in 4 secondi? Complimenti, sei un campione dei test logica e puoi sifdare chiunque!

