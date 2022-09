I funerali della Regina Elisabetta fissati per il 19 settembre saranno nel segno della sostenibilità, almeno nelle intenzioni. A cominciare dagli spostamenti dei leader mondiali che presenzieranno alle esequie della sovrana e che sono stati invitati a raggiungere il Regno Unito utilizzando voli di linea. Saranno anche banditi gli spostamenti sul territorio britannico con jet privati o elicotteri. Sarà inoltre vietato utilizzare auto blu personali per raggiungere l’abbazia di Westminster: gli ospiti saranno condotti ai funerali con un apposito bus.

L’ente dei Royal Parks of London ha poi lanciato un appello a tutti i cittadini affinché non abbandonino panini e altri generi alimentari, mescolati a fiori, cuori e peluche davanti a Buckingham Palace, segni d’affetto che diventano spazzatura non appena toccano terra. “Nell’interesse della sostenibilità, chiediamo ai visitatori di deporre solo materiale organico o compostabile” ha scritto l’ente, specificando che i fiori lasciati vengono spostati alla fine di ogni giornata in un giardino di tributo floreale nel vicino Green Park, mentre gli “oggetti non floreali” non sono graditi. Come reazione, i londinesi non solo hanno seguito prontamente il consiglio, ma anche tolto gli incarti di plastica dai mazzi di fiori, in modo da rendere più semplice il conferimento per il compostaggio.

L’articolo Regina Elisabetta, funerali all’insegna della sostenibilità proviene da The Map Report.