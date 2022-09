rai2,-“non-avevo-i-soldi-per-pagarmi-le-bollette”:-il-comico-lo-svela-in-diretta

Durante la prima serata di Rai2, un amatissimo comico napoletano ha rivelato una fase difficile della propria vita. Non aveva niente

La nuova stagione televisiva è definitivamente iniziata. Sulle principali reti Rai e Mediaset hanno infatti preso il via i più importanti programmi, con gli attesissimi ritorni e le curiose novità. Domenica 11 settembre Rai1 ha inaugurato la nuova stagione di Domenica In con Mara Venier, mentre lunedì 12 hanno avuto inizio i programmi della prima serata.

Proprio nel corso della prima puntata di un nuovo programma di Rai2, un amatissimo comico ha voluto rivelare alcuni momenti difficili del proprio passato. La situazione era all’estremo: non aveva più soldi.

Rai2, Francesco Paolantoni si lascia andare

Uno dei nuovi programmi di Rai2, condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, è Nudi per la Vita. In quattro puntate, un gruppo di uomini e uno di donne dovranno preparare una coreografia con spogliarello integrale finale, che poi porteranno a teatro davanti a un pubblico di quattrocento persone. L’obiettivo è serio: promuovere la prevenzione contro le malattie gravi, come il tumore.

Nel corso della prima puntata, in cui il gruppo di uomini era alle prese con la nuova coreografia, i concorrenti hanno anche avuto un incontro speciale con un urologo. Il medico ha quindi parlato del tumore alla prostata e dei fattori di rischio ad esso collegati, sottolineando l’importanza delle visite periodiche a partire dai cinquant’anni. A fine spiegazione, si è offerto per una visita di controllo a chi di loro volesse.

Durante la puntata, però, Francesco Paolantoni ha avuto qualche problema fisico. Dopo la rottura della gamba, infatti, l’articolazione della caviglia è rimasta debole: Marcello Sacchetta l’ha quindi preso da parte per capire se se la sentisse di continuare. Paolantoni, però, ha rivelato che il dolore fisico non lo patisce, poiché ha vissuto un enorme dolore emotivo che ha rimodulato tutto il resto.

Avendolo suo padre concepito a sessantadue anni, Paolantoni è cresciuto con il terrore di rimanere orfano di papà. La cosa è effettivamente accaduta quando aveva vent’anni e, dopo pochissimo, se n’è andata anche sua mamma. Il comico è quindi rimasto da solo e la sua vita ha preso una piega di sofferenza: “All’epoca il lavoro non ingranava ancora, ho vissuto un lungo periodo senza luce, gas, acqua perché non avevo i soldi per pagare le bollette. Non mi vergogno di dirlo. Mi ha salvato l’ironia, che ho sempre avuto” ha rivelato a Marcello, visibilmente scosso. Dopo questo momento introspettivo, Paolantoni si è però fatto forza e ha deciso di continuare nello show.

