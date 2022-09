Oroscopo Branko di venerdì 16 settembre: segnali positivi dalle stelle. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Affronta una giornata favorevole, vivace, positiva, piena di attività e in molti momenti anche di illusione. Ancora una volta l’ottima influenza di Giove ti porterà fortuna e ti farà tirare fuori il meglio di te, soprattutto nel lavoro e nella vita sociale, dove a volte ti mostrerai anche brillante. Cupido ti spinge oggi alla conquista. Metti da parte la timidezza perché ti conviene essere più espressivo o amorevole. Supera tutti i tipi di complessi. Sei un essere unico e meraviglioso. Sii orgoglioso dei tuoi successi, applaudi i tuoi successi. Sii spontaneo in tutto ciò che fai e dici.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi devi stare attento al lavoro o negli affari, le cose non andranno come ti aspetti ed è anche molto probabile che qualcuno ti faccia uno scherzo o ti lasci da parte nel momento in cui avresti più bisogno dei tuoi colleghi. o amici. In ogni caso, sarà solo una battuta d’arresto temporanea e la supererai. Ti sentirai pieno di vitalità, energia e la proietterai in tutto ciò che fai. Guarda dove si trova l’azione. Non aspettare nessuno e prendi l’iniziativa. Riuscirai a comunicare in modo efficace e con le tue parole potrai conquistare nuovi orizzonti. Riceverai il credito che meriti per i tuoi sforzi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – I pianeti sono ben organizzati e questo ti renderà più facile avere una giornata favorevole e persino fortunata, buona per questioni di denaro, finanze, affari o investimenti, anche se il successo non ti arriverà grazie alla fortuna ma grazie a un lavoro ben fatto e prendere decisioni intelligenti e sagge. Grande attività. Usa la tua intelligenza insieme alle tue capacità creative in modo da poter sviluppare ciò che può essere di beneficio per te, sia nel tuo lavoro che in tutto ciò che è personale. Un nuovo progetto ti porterà denaro e aprirà le porte a risultati più grandi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Devi dare una svolta alla tua vita, rompere con un passato che ti imprigiona e aprirti a un futuro incerto ma pieno di promesse. È un momento di cambiamento e quindi anche di incertezza, ma i pianeti ti assicurano che stai andando verso un lieto fine, anche se molte volte hai dei dubbi o delle paure, come ti accadrà oggi. Ora ti esprimerai più chiaramente, avendo la facilità di parola per convincere anche il tuo peggior nemico. Email, chiamate o sms saranno motivo di gioia. Comunica più spesso con i tuoi cari all’estero, hanno bisogno di te.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le ottime influenze planetarie indicano che continuerà la vena positiva di cui stai godendo dall’inizio di questa settimana, o almeno quella sensazione ottimista e positiva che ti fa vedere le cose più favorevoli anche di quanto non siano in realtà. È un momento di molte gioie e realizzazioni. Non aver paura di esprimerti con la verità poiché questa sarà l’unica a proiettarti come sei. Una nuvola di incertezza incombe su di te sulla continuazione di una relazione esistente. Non dubitare di ciò che ti dice il tuo cuore, che è saggio. Sai bene qual è la risposta.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi le favorevoli influenze planetarie ti aiuteranno a mostrare il meglio di te stesso e a goderti una fruttuosa giornata di lavoro e di affari materiali, anche se dovrai poco o nulla alla fortuna ma piuttosto ai tuoi sforzi personali e alla tua grande intelligenza o capacità. . Ma oggi le cose andranno come vorresti. Ora sei in pieno recupero sia fisicamente che emotivamente. Segui ciò che ti dice il tuo intuito, ma ascolta anche la ragione. Non mettere in discussione le tue capacità psichiche o mentali. Stabilisce un equilibrio, poiché al centro c’è la verità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna e altri pianeti che formano aspetti armonici ti porteranno una giornata armoniosa e fortunata, sia per il lavoro, le finanze o altre questioni mondane, sia nella vita intima o nell’armonia familiare, ma soprattutto perché ti sentirai bene dentro e agirai di conseguenza. Le esperienze passate hanno lasciato il segno nel tuo cuore. Sei molto più selettivo, ed è questo che ti consigliano le stelle. Vai sul sicuro, non correre rischi. Quando senti che qualcosa non ti piace o ti mette a disagio, allontanati da quella situazione. Non capisci i termini medi quando ami.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Continuerai a lottare con grande tenacia e perseveranza per il tuo lavoro e per obiettivi e illusioni materiali, ma in questo caso convinto che in breve tempo saranno alla tua portata. Qualcosa dentro di te ti dice che questo è il tuo momento e ora finalmente raggiungerai traguardi che fino ad ora il destino sembrava averti negato. Stabilisci una via di mezzo in tutto. Niente di nero o di bianco poiché il tono medio è quello che fa per te. Rimani aggiornato su tutte le questioni legali. Rimani fedele a ciò che è previsto per te. Esercita il controllo sulle tue spese e sulla tua vita personale, poiché la tua salute sarà influenzata da ciò che mangi e le tue tasche da ciò che spendi.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Nonostante il fatto che oggi i pianeti formeranno buone configurazioni, tuttavia, non ti sentirai completamente bene, anche se sarà fondamentalmente per motivi personali o familiari, ma ciò potrebbe influenzare il tuo lavoro, gli affari mondani o gli affari. Sarai un po’ assente o malinconico, oppure cercherai la solitudine.Brilla, innova il lavoro e fai un passo più grande nella tua carriera. Una proposta inaspettata arriverà nella direzione dei sogni. Le buone notizie in campo finanziario alleggeriranno le pressioni e aumenteranno la scelta. Le relazioni professionali saranno accese. Risolvi i conflitti o chiarisci i malintesi con un amico o un membro del team. La fase porterà prestigio, visibilità e successo alle iniziative.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Stai affrontando una buona giornata perché passerà da meno a più. È vero che i suoi inizi non saranno molto piacevoli e inoltre non sarai di ottimo umore, tuttavia, le circostanze gradualmente si volgeranno a tuo favore e man mano che la giornata avanza godrai di esperienze o eventi più piacevoli e più felici.Notizie da lontano e incontri affettuosi risveglieranno i tuoi migliori sentimenti. Aspettati piacevoli sorprese e intraprendi nuove esperienze. Non mancheranno creatività e soluzioni originali per superare le sfide finanziarie e rendere fattibile un nuovo progetto. I collegamenti con persone provenienti da altre località apriranno le porte al lavoro. Un viaggio per due andrà tutto bene!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – È molto importante per te sentirti bene ed essere sicuro di fare la cosa giusta o di vivere secondo una serie di valori, e proverai quella sensazione molte volte oggi, non importa se è reale o se sentilo semplicemente in questo modo, ma che ti dà la forza per combattere e superare le difficoltà. Avrai una giornata felice e ispirata.Notizie di famiglia o traslochi stimoleranno l’atmosfera. Scambia le confidenze con i tuoi cari, approfondisci i legami importanti nella tua vita e crea un ambiente protettivo intorno a te. La giornata chiederà privacy e tempo per pensare. Ripassa le filosofie e promuovi un progetto personale. Questo sarà un buon momento per scoprire diversi piaceri e aumentare la complicità nell’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Grandi sorprese, cambiamenti o novità renderanno oggi un giorno importante anche se, sicuramente, molto diverso da quello che avevi previsto o aspettato. Saranno comunque delle sorprese positive, anche se non sembreranno così. Il destino interviene improvvisamente in modo che la tua vita sia posta su un nuovo percorso di maggiore felicità.Deliziose conversazioni creeranno un’atmosfera coinvolgente nell’amore. Sorprendi la coppia o dai possibilità a caso. Un’ondata di energia positiva avvolgerà gli incontri e le interazioni di oggi. Brilla nelle riunioni di lavoro, motiva il team e scopri nuovi focus di interesse. Informazioni edificanti arriveranno da molte parti oggi. Quindi tieni il radar acceso! Possono essere costituite associazioni e partnership.

