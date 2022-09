Lulù Selassiè vola alto | Annuncio clamoroso, brutta sorpresa per le sorelle: come la prenderanno?

La Princess Lulù Selassiè svela i suoi progetti per il futuro: è pronta a voltare pagina senza di loro, bye-bye Sisters.

L’esplosiva Lulù Selassiè da tempo rappresenta una delle beniamine dei teenagers italiani. Assurta alla popolarità grazie alla sua partecipazione al “GF Vip 6“, l’inquieta Princess si è mostrata al pubblico nei molteplici lati del suo carattere.

Dolce, premurosa, ostinata e talvolta capricciosa, la Princess per antonomasia ha colpito per il suo look iconico e per la lealtà riservata all’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Nonostante infatti l’annuncio della brusca rottura, diramato ai fan da un gelido comunicato all’ANSA dal nuotatore, Lulù ha preferito mantenere un basso profilo sui social. Escludendo infatti un isolato intervento a “Verissimo”, l’ex gieffina ha elegantemente augurato all’atleta un futuro felice, anche in sua assenza. Nelle ultime ore Lulù ha finalmente annunciato il suo esordio in campo discografico, ma un dettaglio incuriosisce i fan: di che si tratta?

Lulù Selassiè non lo nasconde più: in solitaria senza Jessica e Clarissa

A prescindere dalla storia e dalla rottura con Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè continua ad infiammare milioni di follower. Il suo profilo di Instagram ne annovera ormai 279K, e la Princess li aggiorna costantemente circa l’evoluzione della sua carriera e scorci della routine quotidiana. Dopo la lunga pausa estiva, in cui le 3 Selassié si sono concesse tuffi dalle più prestigiose località balneari, Lulù ha comunicato ai fan un’esplosiva “flash-news”, per parafrasare Alex Belli.

La frizzante influencer sarebbe infatti sul punto di lanciare il suo primo singolo, composto e registrato senza l’ausilio delle sorelle. Le Princess avevano ampiamente dimostrato al pubblico le loro velleità canore, cimentandosi durante la finale del reality nell’esecuzione della hit “Love you like a love song“. Nonostante la performance in playback, i fan hanno chiesto a gran voce ulteriori esibizioni, e Lulù li ha ampiamente accontentati. La sua allure da diva ha conquistato persino la celeberrima Cardi B, che durante il “GF Vip” l’ha persino omaggiata di una citazione in una sua storia di Instagram.

Nelle ultime ore Lulù ha soddisfatto la curiosità di una fan, confermando l’uscita del suo primo singolo. Il brano la vedrà come unica performer, con buona pace di Jessica e Clarissa:

Ancora non sappiamo se il brano d’esordio di Lulù si incastonerà in un album composto a 3 voci, o se il singolo fungerà da apripista solamente a lei. Attendiamo il rilascio dell’annunciata hit, sicuri che sarà un successo strepitoso.

