L’83enne proprietario del marchio di abbigliamento outdoor Patagonia, la leggenda dell’alpinismo americano Yvon Chouinard, e la sua famiglia hanno ceduto la società trasferendo le loro azioni, valutate circa 3 miliardi di dollari, a un fondo ad hoc e a un’organizzazione no-profit: entrambe sono state create per preservare l’indipendenza della compagnia e garantire che tutti i suoi profitti – circa 100 milioni l’anno – siano usati per combattere il cambiamento climatico e proteggere le terre non sviluppate nel mondo.

La famiglia ha trasferito irrevocabilmente le azioni con diritto di voto, pari al 2% del totale, a una nuova entità denominata Patagonia Purpose Trust, che i Chouinard continueranno a supervisionare e che ha come obiettivo principale quello di assicurarsi che Patagonia continui a gestire l’attività in modo socialmente responsabile e che ceda i profitti per il bene del pianeta.

Il restante 98% delle azioni lo daranno alla no-profit chiamata Holdfast Collective, che riceverà tutti i profitti della compagnia e li userà per contrastare il cambiamento climatico.

Si potrebbe pensare a una scorciatoia per ricevere agevolazioni fiscali, visto che in America molti super ricchi pagano meno tasse grazie ai versamenti alle fondazioni umanitarie, ma in realtà per trasferire il 2% delle azioni la famiglia dovrà pagare 17,5 milioni di tasse. E anche la cessione alla Holdfast Collective non comporta alcun beneficio fiscale. Insomma, una decisione “pura” che Yvon Chouinard ha raccontato al New York Times: “Speriamo che questo influenzi una nuova forma di capitalismo che non si risolva con pochi ricchi e un sacco di poveri, stiamo cedendo la massima quantità di denaro a persone che stanno lavorando attivamente per salvare questo pianeta”.

L’articolo Il fondatore di Patagonia cede la società per “salvare il pianeta” proviene da The Map Report.