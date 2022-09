Francesca Chillemi lo ammette | “È tutto vero”: se ne va per sempre

L’amatissima attrice ha pronunciato parole chiare, che tolgono ogni dubbio. Per Francesca Chillemi sta per cambiare tutto

Miss Italia 2003, fin da bambina Francesca Chillemi ha sognato di fare l’attrice. Siciliana d’origine, la sua bellezza mediterranea è sicuramente un’ottima base di partenza per realizzare il suo sogno e il suo carattere, profondo e deciso, è la ciliegina sulla torta. Diventata famosa soprattutto per il ruolo di Azzurra Leonardi in Che Dio Ci Aiuti, oggi sta per andare in onda anche con un’altra serie tv, Viola Come il Mare.

Dopo molto chiacchierare, però, Francesca Chillemi non ha potuto non dire la verità. Le sue parole lo ammettono e segnano un punto di non ritorno: ha deciso, se ne va.

Francesca Chillemi lo ammette: “Era necessario”

Azzurra Leonardi, in Che Dio Ci Aiuti, è una ragazza molto viziata, figlia di un papà ricco ma poco presente nella sua vita. Per sbarazzarsene, la affida al Convento degli Angeli, guidato da Suor Angela e Suor Costanza (Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi). Qui, Azzurra inizia un percorso di conoscenza di sé e dei propri desideri e, parallelamente, smonta una ad una le proprie sovrastrutture fatte di abiti griffati e borse alla moda.

Dopo il matrimonio con Guido e l’adozione del figlio Davide, che segnano per Azzurra il conseguimento di una felicità da sempre desiderata, per lei succede l’imprevedibile. I due, infatti, rimangono vittime di un incidente stradale, lasciandola sola. Azzurra ritorna quindi al Convento e qui, cercando sollievo alle proprie sofferenze, decide di iniziare il percorso per diventare suora. L’ultima stagione si è fermata proprio a questo punto e i fan non vedono l’ora di seguire quella nuova, che segnerà per Azzurra un passo fondamentale.

Nelle ultime ore, Francesca Chillemi ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha ammesso che un grande personaggio abbandonerà la serie. Si tratta di Elena Sofia Ricci: “È vero, va via Suor Angela e andranno via anche altri personaggi, ma tanti ne arriveranno e ci saranno ancora Suor Costanza ed Emiliano. Ogni tanto un reset è necessario“. Sebbene la notizia spezzi i sogni di molti telespettatori, che si sono affezionati a Suor Angela, questo indica solo una cosa: il personaggio di Francesca Chillemi avrà un ruolo sempre più centrale. Non ci resta quindi che attendere: le riprese della nuova stagione finiranno a novembre 2023.

