Detective test | La scena del crimine: raccogli gli indizi e trova l’assassino

Oggi puoi giocare a fare il detective. Dovrai raccogliere indizi e prove per scovare il colpevole dell’omicidio. Tutto in 7 secondi!

Questo Detective Test sarà un bel passatempo per chi gioca a fare l’investigatore. Avrai solo 7 secondi per trovare l’assassino, ce la farai?

Se si un amante di film gialli e delle serie mistery sei una persona che ama vestire i panni di un investigatore. Prova a risolvere questo omicidio al ristorante, potrai fare finta di essere un commissario famoso come Montalbano e scovare l’assassino raccogliendo gli indizi.

Non tutti però sono così abili e pazienti a notare i dettagli e rischiano di perdersi in ragionamenti inutili. Il gioco da tavolo più famoso di questo tipo è il Cluedo, che viene ancora prodotto in Italia. I giocatori devono trovare il colpevole, l’arma del delitto e il luogo attraverso gli indizi per esclusione. Nei test che puoi trovare in rete ci sono figure da analizzare in pochi secondi per trovare la soluzione.

Avrai 7 secondi a disposizione per trovare l’assassino, iniziamo. Osserva bene la figura in alto: c’è stato un omicidio a ristorante e ci sono 5 sospettati presenti in sala, chi è l’assassino tra loro? Provaci subito.

La soluzione del Detective test

Se sei arrivato fin qui, significa che credi aver già trovato l’assassino. Vediamo insieme se hai dato la risposta corretta.

Nella figura proposta c’è un ristorante con una vittima donna nel retro. In sala sono presenti 5 persone, ognuna seduta al suo tavolo tranne il cameriere che sta servendo, che si trova in piedi. L’assassino è tra loro e avresti dovuto raccogliere visivamente un indizio clamoroso.

Il ragazzo numero 4 seduto al tavolo indossa una camicia celeste un po’ rotta e tra le mani della vittima è rimasto un brandello. Probabilmente la donna si è difesa e gliel’ha strappata, perciò l’assassino è senz’altro lui! Hai risolto correttamente in 7 secondi? Complimenti, sei bravo quanto l’ispettore Colombo o la signora Fletcher in giallo!

Se invece non ci sei riuscito, forse non hai analizzato bene i dettagli, infatti occorreva cogliere al volo quel particolare della camicia. Non preoccuparti, allenati ancora per migliorare le tue prestazioni!

