Caterina Balivo, piovono critiche | “È la sua brutta copia”: erroraccio che rischia di affondarla

Nelle ultime ore, Caterina Balivo è finita al centro di una bufera di commenti negativi. La situazione si fa complessa: così non va

Anche per Caterina Balivo, dopo due anni lontana dalla TV, è arrivato l’anno giusto per rimettersi in gioco. Quando è scoppiata la pandemia di Sars-CoV-2, infatti, era al timone di “Vieni da Me” su Rai1, nel primo pomeriggio. Il programma, di estremo successo, è stato però chiuso anticipatamente proprio per l’emergenza sanitaria e per lei sono iniziati due anni complessi.

Oggi, però, è ritornata nel suo habitat naturale, esponendosi anche a grandi sfide. Nelle ultime ore, una delle sue principali trasmissioni per la stagione 2022/2023 è finita al centro della bufera: se le cose rimanessero così, potrebbe andare molto male.

Caterina Balivo, “Lingo” non funziona

Una delle principali sfide di Caterina Balivo per la stagione televisiva 2022/2023 è Lingo, il nuovo game show di La7 della fascia pre-serale. Qui, tre coppie di concorrenti si sfideranno a colpi di giochi di parole della lingua italiana, portando avanti uno dei format più vecchi di sempre. Il programma è una vera e propria sfida, su due fronti. Da un lato, si scontra con i colossi del genere come Reazione a Catena su Rai1 e Caduta Libera su Canale5. Dall’altro, pone per la prima volta una donna alla conduzione di un game show, questione che la Balivo ha sottolineato presentandosi in studio con i baffi.

La prima puntata di Lingo, andata in onda lunedì 12 settembre, non ha però dato gli esiti sperati. I dati auditel hanno infatti segnalato un misero 1.1%, risultato da soppesare sulla rete su cui è andato in onda il programma ma comunque bassi per le aspettative. Secondo i fan, a non convincere è proprio il programma, che viene definito come una brutta copia di Reazione a Catena:

Se devo guardarmi la brutta copia allora tanto vale che giro su Rai 1 #lingo — bearbops ☀️ (@bearbops) September 13, 2022

Il gioco appare infatti privo di mordente e di novità, aspetti fondamentali per permettere al pubblico di affezionarsi a un nuovo gioco. Se i dati continuassero a confermarsi tali, è probabile che La7 debba prendere una decisione drastica: sostituire la conduttrice o chiudere anticipatamente il programma. Al momento si sono viste solo poche puntate ed è difficile prevedere il futuro, per Lingo e per Caterina Balivo: non resta che attendere e vedere se riuscirà a prendere il volo.

