Un aumento del 3% degli avvocati in dieci anni?

Infatti, secondo l'ultimo rapporto del Ministero della Giustizia, al 1 gennaio 2019 esercitavano 68.464 avvocati, rispetto agli oltre 70.073 del 1 gennaio 2020. La professione forense è stata però fortemente colpita dalla crisi sanitaria del Covid- 19. Tuttavia, ci sono disparità tra le diverse regioni e città. Alcuni bar hanno visto il loro numero di avvocati stagnare mentre altre città stanno registrando un notevole aumento.

Concentriamoci sulle cifre rivelatrici del numero di avvocati in Francia. Contiamo 3.677 studenti avvocati, cioè futuri avvocati che non esercitano ancora la professione forense. Nel 2020 si registra un aumento dell’8% in un anno. Al primo posto, non a caso, troviamo il bar parigino che è esploso in dieci anni.

Per quanto riguarda il genere all’interno della professione forense, il 57% sono donne, che costituiscono i 2/3 degli ingressi alla professione. A titolo di confronto, tra i notai, il 32,8% sono donne, contro il 21% delle aste giudiziarie.

L'attrattiva per l'esercizio della professione forense rimane quindi intatta, nonostante una reale saturazione del mercato che rende difficile per molti professionisti legali distinguersi dalla massa. La crisi pandemica che dura dal 2019 ha reso molto difficile anche la professione degli avvocati negli ultimi 2 anni.

Parigi è un importante centro finanziario e legale. La maggior parte degli avvocati che esercitano in diritto finanziario e tributario si trovano ad esempio nella capitale, da qui il forte appeal di Parigi rispetto ad altre città di provincia.

Non dimentichiamo inoltre l’attrazione di Parigi per gli studenti che generalmente si uniscono alla capitale a livello di Master per integrare la migliore formazione giuridica. In effetti, l’iscrizione all’albo degli avvocati di Parigi sembra coerente per questa giovane popolazione di avvocati.

Verso una pratica del diritto sempre più individuale?

Le modalità di esercizio della professione sono molteplici: gli avvocati possono esercitare sia individualmente, all’interno di un’associazione o di una società o come collaboratori. Possono anche essere assunti come collaboratori stipendiati o autonomi di un avvocato.

Nel 2020, la pratica professionale è liberale al 96%. Il 36% degli avvocati esercita come individui, il 29% degli avvocati esercita come associati, il 30% degli avvocati come partner, di cui il 4% come dipendenti non partner. Nel 2019, infatti, erano ben 24.830 gli avvocati che esercitavano da soli la professione forense. Tuttavia, con 20.620 avvocati che hanno optato per questa modalità di pratica, l'attività della professione di socio continua a incontrare forte entusiasmo (+44,9% in dieci anni).

Concorrenza spietata tra avvocati?

La concorrenza tra avvocati è particolarmente dura. Quattro anni fa il foro di Parigi è stato allertato dell’eccedenza di studenti nei centri di formazione per avvocati. Ciò comporterebbe automaticamente a lungo termine un surplus di avvocati e un inserimento sempre più difficile nel mercato del lavoro.

Questo studio fa parte di questo movimento: sempre più avvocati in città molto competitive, il che complica il loro lavoro quotidiano per trovare una clientela. Come adattarsi a questa esplosione del numero di avvocati? Come abbiamo appena visto, la concorrenza è dura per molti avvocati.

Quindi quali sono le soluzioni per distinguersi dai tuoi colleghi? Scopri gli sviluppi della professione: che tu stia ancora terminando gli studi legali o sia iscritto all’Albo degli Avvocati da diversi decenni, è fondamentale rimanere in contatto con la tua professione.

Qual è il futuro della professione forense?

Innanzitutto, la relazione di Perben sul futuro della professione forense di Nicolas Belloubet, allora ministro della Giustizia, è una pista non trascurabile per anticipare gli sviluppi futuri negli anni successivi. Offre ai futuri avvocati modi per inserirsi in un mercato in rapida evoluzione, con, tra le altre cose, l’arrivo di legaltech e tecnologia digitale nella vita quotidiana dei francesi.

È necessario anticipare le esigenze dei litiganti. Conoscere i desideri delle parti in causa nel 2022 in termini di supporto legale è ora essenziale per qualsiasi avvocato. Ciò, ad esempio, influirà sulla formazione prima di prestare giuramento al fine di soddisfare queste esigenze.

Perché non dimentichiamo che un avvocato, a fortiori colui che ha scelto di esercitare a titolo individuale, è anche dirigente d'impresa. Conoscere le basi della gestione è un must, così come una buona comprensione degli sviluppi digitali.

La professione è a una svolta importante: occorre pensare a riformare la formazione ma anche gli usi ei costumi che un tempo regolavano la pratica forense. Oggi le esigenze non sono più le stesse e sta all'avvocato prendere tutta la misura di questi cambiamenti per sfruttarli al meglio.

Ogni avvocato si trova ora di fronte alla questione del digitale, sia che si tratti di sviluppare la propria presenza online o di cogliere strumenti di comunicazione innovativi. Non considerare il digitale significa restare indietro rispetto ad altri avvocati che non esiteranno a cogliere questa opportunità per il loro studio. Hai tutto l'interesse a prendere in considerazione le possibilità a tua disposizione in termini di riferimenti a Internet, social network o soluzioni più in generale digitali