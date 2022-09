Ulcere in bocca, attenzione: può essere il segnale di questa patologia autoimmune

Se soffrite frequentemente di ulcere in bocca, fate attenzione a questi ulteriori sintomi: potrebbe essere il lupus.

Le ulcere in bocca, o afte, sono delle piccole lacerazioni della mucosa orale, in particolare sui tessuti molli di palato, lingua e guance. Queste minuscole abrasioni possono rivelarsi spesso fastidiose e dolorose, e impediscono di mangiare e parlare in tutta tranquillità.

Le afte sono provocate spesso da abitudini scorrette, quali un’utilizzo troppo energico dello spazzolino da denti, carenza di vitamina B12, acido folico e zinco, cibi troppo acidi e piccanti e l’abitudine a mordersi l’interno delle guance. Altre volte, però, possono essere il sintomo più evidente di una patologia autoimmune in atto: si tratta del lupus eritematoso sistemico.

Ulcere in bocca e lupus: quando preoccuparsi

Il lupus si configura come una malattia autoimmune cronica, ed è in grado di colpire diversi tessuti e organi del corpo. Quest’infiammazione può essere il risultato di diversi fattori genetici, ormonali e ambientali, e statisticamente colpisce in maggior percentuale il sesso femminile.

I sintomi del lupus possono facilmente essere scambiati come campanelli d’allarme per altre patologie, come ad esempio l’artrite reumatoide, la malattia di Lyme e la fibromialgia. Il quadro clinico che determina il lupus è infatti difficilmente ravvisabile, e viene spesso confuso con altre condizioni patologiche. Per tale ragione, la diagnosi del disturbo avviene spesso per esclusione, determinando un lungo processo di esami e test.

Se le ulcere in bocca diventano una condizione frequente e reiterata, è il caso di approfondire, tenendo anche conto dell’eventuale comparsa dei seguenti sintomi. Il lupus si manifesta spesso, infatti, con persistente astenia e malessere, a cui si aggiungono in seguito rilevanti dolori articolari. Attenzione anche all’insorgenza di eritemi, specialmente di quelli a farfalla: essi si estendono spesso su naso e guance, seguendo la caratteristica forma dell’insetto. Possiamo infine ravvisare anche perdite repentine dell’appetito, a cui segue un’inevitabile calo del peso corporeo. Si rilevano in casistica minore anche cadute consistenti di capelli, ed eventuale alopecia, unitamente a episodi di fotosensibilità.

Il lupus provoca solitamente gravi complicanze alle condizioni di cuore, polmoni e sistema nervoso, provocando miocarditi, aterosclerosi, pleuriti ed embolie polmonari. Trattandosi di una patologia relativamente rara, ecco quando rivolgersi tempestivamente al medico. Conviene ricorrere all’intervento dei sanitari in caso le ulcere in bocca siano accompagnate da debolezza, febbre e dolori articolari: una diagnosi accurata potrà sicuramente scongiurare eventuali episodi acuti.

